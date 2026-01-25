„Wraz ze swoim otoczeniem próbuje wprowadzić stary i mocno prymitywny styl uprawiania polityki, który godzi w dobre imię prezydenta. Taki styl, jaki uprawiał przed katastrofą smoleńską w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyńskiego” - powiedziała doradca prezydenta Beata Kempa w „Salonie Politycznym” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wpisu Donalda Tuska, który napisał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby ten wstał z kolan.
Prezydent Nawrocki odpowiada na atak Tuska
Podczas rozmowy poruszona została kwestia wpisu Donalda Tuska na portalu X, który odniósł się do prezydenta Nawrockiego w kwestii wstawania z kolan. Prezydent zripostował premiera w celny i mocny sposób.
To, co proponuje Donald Tusk jest skandaliczne. Nie wiem czy między jednym a drugim zjazdem, czy winem…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751545-kempa-styl-polityki-tuska-jak-przed-katastrofa-smolenska