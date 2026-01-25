Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Tusk próbuje uderzać w prezydenta Nawrockiego. Kempa: "Styl, jaki uprawiał przed katastrofą smoleńską"

Na zdjęciu doradca prezydenta Beata Kempa w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Wraz ze swoim otoczeniem próbuje wprowadzić stary i mocno prymitywny styl uprawiania polityki, który godzi w dobre imię prezydenta. Taki styl, jaki uprawiał przed katastrofą smoleńską w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyńskiego” - powiedziała doradca prezydenta Beata Kempa w „Salonie Politycznym” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wpisu Donalda Tuska, który napisał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby ten wstał z kolan.

Prezydent Nawrocki odpowiada na atak Tuska

Podczas rozmowy poruszona została kwestia wpisu Donalda Tuska na portalu X, który odniósł się do prezydenta Nawrockiego w kwestii wstawania z kolan. Prezydent zripostował premiera w celny i mocny sposób.

To, co proponuje Donald Tusk jest skandaliczne. Nie wiem czy między jednym a drugim zjazdem, czy winem…

