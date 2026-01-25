„Co by było, gdyby Ulki nie było? Byłoby przykro, gdyby to był kabaret, ale to proszę państwa, to jest polski parlament, to jest polski rząd. Przecież ta kobieta jeździ po Europie, również nas reprezentuje” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Piotra Kaleta. W ten sposób odniósł się do kuriozalnej wypowiedzi Zielińskiej na antenie TVP1 na temat wysokich rachunków za energię w czasie mroźnej zimy.
Goszcząc w TVP w likwidacji wiceminister klimatu Urszula Zielińska, zabłysnęła swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wysokich rachunków za energię, spowodowanych mroźną w tym roku zimą. Przyznała, że lubi zimę i słyszy o wysokich kosztach energii.
Słyszę narzekanie, ale słyszę też coraz częściej i coraz głośniej narzekanie na gorące lata, upalne, które często w mieszkaniach, zwłaszcza w mieszkaniach w bloku, w centrum miasta, na którymś tam wysokim piętrze są, nie do wytrzymania…
