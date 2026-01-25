TYLKO U NAS

Kaleta uważa, że Zielińska to postać kabaretowa. "Trzeba mieć charyzmę, żeby takie głupoty gadać. Ta kobieta jest jednak wiceministrem"

Poseł PiS Piotr Kaleta powiedział w Telewizji wPolsce24, że wypowiedzi poseł Urszuli Zielińskiej są kabaretowe, ale trzeba pamiętać o tym, iż jest to wiceminister w ważnym resorcie rządu Donalda Tuska. / autor: Fratria
Co by było, gdyby Ulki nie było? Byłoby przykro, gdyby to był kabaret, ale to proszę państwa, to jest polski parlament, to jest polski rząd. Przecież ta kobieta jeździ po Europie, również nas reprezentuje” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Piotra Kaleta. W ten sposób odniósł się do kuriozalnej wypowiedzi Zielińskiej na antenie TVP1 na temat wysokich rachunków za energię w czasie mroźnej zimy.

Goszcząc w TVP w likwidacji wiceminister klimatu Urszula Zielińska, zabłysnęła swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wysokich rachunków za energię, spowodowanych mroźną w tym roku zimą. Przyznała, że lubi zimę i słyszy o wysokich kosztach energii.

Słyszę narzekanie, ale słyszę też coraz częściej i coraz głośniej narzekanie na gorące lata, upalne, które często w mieszkaniach, zwłaszcza w mieszkaniach w bloku, w centrum miasta, na którymś tam wysokim piętrze są, nie do wytrzymania…

