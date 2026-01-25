Ambasador USA odniósł się do słów Trumpa. Rose zapewnia: "Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski"

Ambasador Tom Rose / autor: Fratria/X
Ambasador Tom Rose / autor: Fratria/X

„Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska” – napisał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose, odnosząc się do sprawy słów Donalda Trumpa nt. udziału wojsk sojuszniczych w Afganistanie.

22 stycznia Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.

My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy

— stwierdził.

Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie „trzymały się trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.

Wpis ambasadora USA

Sprawa wywołała wiele kontrowersji i odnieśli się do niej najważniejsi politycy w Polsce i w Europie. Odniósł się do niej również ambasador USA Tom Rose, który zapewnia, że Donald Trump „podkreślał” swój szacunek dla „poświęcenia Polski”. Wspomniał też o obecności Polaków w Iraku i Afganistanie.

Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie. Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska

– pisze Rose.

Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! BĄDŹ NA NIEJ

– czytamy w jego wpisie.

X/mly

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

