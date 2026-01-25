„Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska” – napisał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose, odnosząc się do sprawy słów Donalda Trumpa nt. udziału wojsk sojuszniczych w Afganistanie.
22 stycznia Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.
My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy
— stwierdził.
Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie „trzymały się trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.
Wpis ambasadora USA
Sprawa wywołała wiele kontrowersji i odnieśli się do niej najważniejsi politycy w Polsce i w Europie. Odniósł się do niej również ambasador USA Tom Rose, który zapewnia, że Donald Trump „podkreślał” swój szacunek dla „poświęcenia Polski”. Wspomniał też o obecności Polaków w Iraku i Afganistanie.
Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie. Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska
– pisze Rose.
Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! BĄDŹ NA NIEJ
– czytamy w jego wpisie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751535-rose-odniosl-sie-do-slow-trumpa-szacunek-dla-poswiecenia
