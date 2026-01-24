Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką dziś wieczorem przybyli na Litwę, gdzie jutro złożą roboczą wizytę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego.
Jutro przed południem polska para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Nausedę i jego małżonkę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie. Potem odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Nawrockiego i Nausedy.
Następnie polska para prezydencka oraz prezydenci Litwy i Ukrainy wraz z małżonkami wezmą udział we Mszy świętej, która odbędzie się w Archikatedrze Wileńskiej. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego.
Po południu pary prezydenckie będą uczestniczyć na cmentarzu na Rossie w ceremonii upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Karol i Marta Nawroccy złożą też wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego - Maria Piłsudska, a także jego serce.
Po godz. 17 czasu lokalnego zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego, Nausedy i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.
Główny temat rozmów prezydentów
Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. Przydacz w rozmowie z PAP zaznaczył, że kontekst rozmów w Wilnie będzie „historyczny i jednoczący”. Zastrzegł, że wśród tematów rozmów mogą się pojawić także kwestie z zakresu dwustronnego, polsko-litewskiego czy polsko-ukraińskiego: sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, a w kontekście ukraińskim - kwestie historyczne.
Adam Stankiewicz/PAP
