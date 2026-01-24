„Który z tych polityków PiS młodszego pokolenia byłby Pani/Pana zdaniem dobrym kandydatem na premiera?” - takie pytanie zadano w sondażu SW Research dla rp.pl. W badaniu uznano, że „młodsi politycy” to Ci poniżej 50. roku życia. Wyniki badania są bardzo wymowne.
Spośród osób, które wybrały jednego z wymienionych w sondażu polityków PiS, najwięcej wskazało na europosła Patryka Jakiego - jako kandydata PiS na premiera widziałoby go 14 proc. badanych. Dale uplasowali się: Zbigniew Bogucki (6,9 proc.), Paweł Szefernaker (5,4 proc.), Tobiasz Bocheński (5 proc.), Kacper Płażyński (4,1 proc.).
Najczęściej wskazywana odpowiedź
Co jednak wymowne, największa grupa badanych, aż 41,3 proc., wskazało na odpowiedź „żaden z nich się nie nadaje”. Zapewne znacząca część osób wybierających tę odpowiedź to po prostu przeciwnicy PiS-u, ale być może są wśród nich też ci, którzy wskazaliby osobę z PiS inną niż te, które pojawiły się do wyboru w sondażu. Najpewniej wyniki przedstawiałyby się zupełnie inaczej, gdyby badanie było przeprowadzone wyłącznie wśród zwolenników PiS-u, ewentualnie szerzej prawej strony sceny politycznej.
23,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie ma zdania w tej sprawie.
Metodologia badania
Badanie wykonano na panelu online SW Panel w dniach 21-21 stycznia 2026 roku. Analizą objęto 800 osób, a próba została skorygowana tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia.
