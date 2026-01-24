Europoseł PiS Michał Dworczyk na antenie Radia Zet odniósł się do sposobu prowadzenia polityki przez prezydenta USA Donalda Trumpa. „Styl Trumpa jest prostacki i brutalny, ale jest skuteczny” - ocenił polityk PiS.
Michał Dworczyk podkreślił, że nie ma sensu przywiązywanie się do konkretnych wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, gdyż na podstawie ostatniego roku widać było, iż nie raz zmieniał on zdanie w danej sprawie lub z czegoś się wycofywał. Podał przykład zapowiedzi nałożenia wysokich ceł na Europę.
Potem unijni liderzy jeździli negocjować te cła. Trochę to wyglądało, jakby jechali na dywanik, a wychodzili potem zadowoleni, że będzie tylko 15 proc. cła, a miało być 300 proc.
— mówił Dworczyk.
Donald Trump wali kijem bejsbolowym, potem jest zgiełk, awantura i zamieszanie, a potem wszyscy oddychają z ulgą, uff dobrze się skończyło
— podkreślił europoseł PiS.
Czy Polska powinna przyjąć zaproszenie Trumpa?
Czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju?
Jest to zbyt świeży temat i budzący zbyt wiele kontrowersji, znaków zapytania, żeby podejmować szybkie decyzje. Myślę, że trzeba obserwować rozwój sytuacji i z czasem decyzja ostateczna powinna być wypracowana pomiędzy prezydentem a rządem. (…) Myślę, że za wcześnie jest, żeby zdefiniować jednoznaczną odpowiedź, czy powinniśmy do tego gremium wejść, czy nie wchodzić
— ocenił Dworczyk.
Formaty międzynarodowe po to są, żeby wypracowywać pewne rozwiązania, po to, żeby zajmować się określonymi sprawami. Jak rozumiem, Donald Trump stwierdził, że będzie budował jakiś nowy format międzynarodowy. Zobaczymy, co z tego będzie
— powiedział.
Styl Trumpa jest prostacki i brutalny, ale jest skuteczny
— dodał.
Inauguracja Rady Pokoju
Donald Trump zainaugurował 22 stycznia w szwajcarskim Davos powołaną przez siebie Radę Pokoju. Państwa członkowskie mają być wybierane przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 mld dolarów w gotówce za stałe członkostwo. Trump ma zostać dożywotnim prezesem o niemal nieograniczonych uprawnieniach.
Jak dotąd ofertę oficjalnie zaakceptowali przywódcy m.in.: Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Armenii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Egiptu, Indonezji, Izraela, Kataru, Kazachstanu, Kosowa, Maroka, Pakistanu, Paragwaju, Turcji, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rosja, która też została zaproszona, wciąż nie podjęła decyzji.
CZYTAJ TAKŻE:
— Członkostwo w Radzie Pokoju i słowa o Afganistanie. Prezes PiS: „Nie jesteśmy już państwem biednym”; „Trump język ma taki rozpędzony”
— Ależ riposta prezydenta Nawrockiego! Tusk na deskach. „Trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…”
Adam Stankiewicz/Radio Zet/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751522-polityk-pis-ocenil-styl-dzialania-trumpa-prostacki-i-brutalny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.