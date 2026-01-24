„Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia” - odpowiedział Donaldowi Tuskowi prezydent Karol Nawrocki na portalu X. Premier popełnił wcześniej wpis, gdzie uderzył w głowę państwa i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za jego zdaniem niewystarczające słowa potępienia po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę żołnierzy NATO w misji w Afganistanie.
Czas wstać z kolan, panowie prezydencie Karolu Nawrocki i Jarosławie Kaczyński. Ludzie patrzą
— napisał na portalu X.
Jego wpis spotkał się z mocnymi odpowiedziami ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk drwił z prezydenta i prezesa PiS ws. słów Trumpa. Dostał mocne odpowiedzi! „Czas przestać chodzić na brukselskiej smyczy”
Prezydent odpowiada premierowi
Prezydent postanowił odpowiedzieć bardzo celnie.
Wolne żarty, Panie Premierze – trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało… Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia
— skomentował na portalu X.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751510-nawrocki-bezlitosny-dla-tuska-trzecia-dekade-pan-kleczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.