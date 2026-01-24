Ależ riposta prezydenta Nawrockiego! Tusk na deskach. "Trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…"

Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia” - odpowiedział Donaldowi Tuskowi prezydent Karol Nawrocki na portalu X. Premier popełnił wcześniej wpis, gdzie uderzył w głowę państwa i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za jego zdaniem niewystarczające słowa potępienia po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę żołnierzy NATO w misji w Afganistanie.

Czas wstać z kolan, panowie prezydencie Karolu Nawrocki i Jarosławie Kaczyński. Ludzie patrzą

— napisał na portalu X.

Jego wpis spotkał się z mocnymi odpowiedziami ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent odpowiada premierowi

Prezydent postanowił odpowiedzieć bardzo celnie.

Wolne żarty, Panie Premierze – trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało… Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia

— skomentował na portalu X.

xyz/X

