Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska to postać słynąca ze swoich dziwacznych wypowiedzi. Tym razem udało się jej wpleść w temat srogiej zimy i wysokiej rachunków za energię, teorię o ocieplającym się klimacie. „Słyszę narzekanie, ale słyszę też coraz częściej i coraz głośniej narzekanie na gorące lata, upalne” - wypaliła na antenie TVP1.
Urszula Zielińska z partii Zielonych słynie ze swego skrajnego podejścia do kwestii ocieplenia klimatu i kontrowersyjnych wypowiedzi. W 2022 roku, za czasów rządów PiS, była przekonana, że złota alga nie jest przyczyną śnięcia ryb w Odrze. Tuż po objęciu urzędu w resorcie klimatu oświadczyła w Brukseli, że należy zaostrzyć politykę klimatyczną i doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 90 proc. przez kraje UE. Samochodem elektrycznym jednak nie jeździ, bo nie ma pod swoim blokiem ładowarki. Ostatnio zaś zachwalała w Polskim Radiu system kaucyjny, twierdząc, że trzeba wrócić do do „tradycji - które niektórzy z nas pamiętają - z lat 70”.
Co tam zima, jest ocieplenie klimatu
Tym razem Zielińska „błysnęła” swoimi przemyśleniami na temat wysokich rachunków za energię w czasie zimy i globalnego ocieplenia.
Czy pani lubi zimę?
— zapytał prowadzący program w TVP1.
Bardzo lubię zimę. Cieszy mnie każdy dzień ze śniegiem. Oby jak najdłużej zimy były takie, jak tej zimy
— odparła Zielińska
Ale słyszy pewnie pani narzekanie na rosnące rachunki, prąd, gaz?
— zwrócił uwagę dziennikarz.
Słyszę narzekanie, ale słyszę też coraz częściej i coraz głośniej narzekanie na gorące lata, upalne, które często w mieszkaniach, zwłaszcza w mieszkaniach w bloku, w centrum miasta, na którymś tam wysokim piętrze są, nie do wytrzymania
— wypaliła wiceminister klimatu i środowiska.
Postać znana
Czy opinie Urszuli Zielińskiej mogą jeszcze kogokolwiek zdziwić? Warto przypomnieć, że nie jest ona jedynie posłem na Sejm, to wiceminister w rządzie Donalda Tuska.
Ula Sara Zielińska, postać znana.
Wydawałoby się, że to proste pytanie…
„Słyszy pani narzekania na rosnące rachunki prąd, gaz ?”
Ula Sara „Słyszę narzekanie, ale słyszę coraz częściej i coraz głośniej narzekanie na gorące lata”
Ona na bank pójdzie w niepoczytalność
— czytam w komentarzu do wypowiedzi wiceminister Zielińskiej zamieszczonym w mediach społecznościowych przez internautę o nicku Bꓭambo.
Podsumowanie
Partia Zieloni, ugrupowanie Urszuli Zielińskiej, choć współtworzy koalicję rządzącą Donalda Tuska, to jednak nie otrzymało zaproszenia do zjednoczenia z Platformą Obywatelską, Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Jej sondażowe notowania są śladowe, nieujmowane w głównych wykresach poparcia. Jaki los czeka Urszulę Zielińską w kolejnych wyborach? Czy Donald Tusk znów wpuści tych kilku polityków - 3 posłów - na listy Koalicji Obywatelskiej? Czy zaakceptuje kolejne szaleństwa Urszuli?
