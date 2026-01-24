Wielowieyska zaatakowała Razem ws. KRS. Zandberg: "Opozycja ma głosować za i nie mieć żadnych wątpliwości, bo tak rząd powiedział"

Jak zgadzasz się z zastrzeżeniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to jesteś przeciwny przywracaniu praworządności. Opozycja ma głosować za i nie mieć żadnych wątpliwości, bo tak rząd powiedział. Czego nie rozumiecie?” - napisał lider Razem Adrian Zandberg, drwiąc z wpisu dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej.

Dominika Wielowieyska zaatakowała partię Razem za to, że wstrzymała się od głosu ws. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Partia Razem wstrzymała się od głosu w sprawie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Członków KRS wybierali wszyscy sędziowie (także neo-sędziowie) zamiast polityków. Rozumiem, że Razem jest w opozycji, ale przecież zawsze opowiadała się za przywróceniem praworządności

— wskazała.

Na wpis ten zareagował lider tej formacji Adrian Zandberg, który zwrócił uwagę na zastrzeżenia związane z nowelizacją.

Jak zgadzasz się z zastrzeżeniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to jesteś przeciwny przywracaniu praworządności. Opozycja ma głosować za i nie mieć żadnych wątpliwości, bo tak rząd powiedział. Czego nie rozumiecie?

— pytał.

Głos zabrał także inny z posłów Razem Maciej Konieczny.

Partia Razem to pół biedy. Pani redaktor wczytałaby się w opinie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat tej ustawy. Ci to dopiero muszą nienawidzić praworządności

— zadrwił.

Nowelizacja ustawy o KRS

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającą wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów. Według rządzących zmiana ta ma rzekomo przywrócić „konstytucyjne standardy” KRS.

CZYTAJ TAKŻE: Pogłębiania chaosu w sądownictwie ciąg dalszy! Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS zmieniającą zasady wyboru sędziów

Pomysłom tym mocno sprzeciwia się Prawo i Sprawiedliwość.

To jest ustawa, która wychodzi z założenia, że w Polsce istnieją władze różnego rodzaju, które swoje źródło mają w wyborze przez społeczeństwo bezpośrednio, pośrednio, ale jednak takie źródło mają. A istnieje grupa ludzi o ogromnej władzy, bo w Polsce kognicja sądów została niebywale wręcz rozbudowana, którzy wybierają się sami i którzy mają w istocie ostatnie słowo w ogromnej części spraw, które dotyczą i obywateli, i spraw szerszych, spraw, które dotyczą grup, nawet całego społeczeństwa, całego narodu

— wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o noweli ustawy o KRS i ustawie „praworządnościowej” Żurka: To ma służyć temu, by Polska nie miała ustroju demokratycznego

Adrian Siwek/X

