„Jak zgadzasz się z zastrzeżeniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to jesteś przeciwny przywracaniu praworządności. Opozycja ma głosować za i nie mieć żadnych wątpliwości, bo tak rząd powiedział. Czego nie rozumiecie?” - napisał lider Razem Adrian Zandberg, drwiąc z wpisu dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej.
Dominika Wielowieyska zaatakowała partię Razem za to, że wstrzymała się od głosu ws. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Partia Razem wstrzymała się od głosu w sprawie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Członków KRS wybierali wszyscy sędziowie (także neo-sędziowie) zamiast polityków. Rozumiem, że Razem jest w opozycji, ale przecież zawsze opowiadała się za przywróceniem praworządności
— wskazała.
Na wpis ten zareagował lider tej formacji Adrian Zandberg, który zwrócił uwagę na zastrzeżenia związane z nowelizacją.
Jak zgadzasz się z zastrzeżeniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to jesteś przeciwny przywracaniu praworządności. Opozycja ma głosować za i nie mieć żadnych wątpliwości, bo tak rząd powiedział. Czego nie rozumiecie?
— pytał.
Głos zabrał także inny z posłów Razem Maciej Konieczny.
Partia Razem to pół biedy. Pani redaktor wczytałaby się w opinie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat tej ustawy. Ci to dopiero muszą nienawidzić praworządności
— zadrwił.
Nowelizacja ustawy o KRS
Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającą wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów. Według rządzących zmiana ta ma rzekomo przywrócić „konstytucyjne standardy” KRS.
CZYTAJ TAKŻE: Pogłębiania chaosu w sądownictwie ciąg dalszy! Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS zmieniającą zasady wyboru sędziów
Pomysłom tym mocno sprzeciwia się Prawo i Sprawiedliwość.
To jest ustawa, która wychodzi z założenia, że w Polsce istnieją władze różnego rodzaju, które swoje źródło mają w wyborze przez społeczeństwo bezpośrednio, pośrednio, ale jednak takie źródło mają. A istnieje grupa ludzi o ogromnej władzy, bo w Polsce kognicja sądów została niebywale wręcz rozbudowana, którzy wybierają się sami i którzy mają w istocie ostatnie słowo w ogromnej części spraw, które dotyczą i obywateli, i spraw szerszych, spraw, które dotyczą grup, nawet całego społeczeństwa, całego narodu
— wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o noweli ustawy o KRS i ustawie „praworządnościowej” Żurka: To ma służyć temu, by Polska nie miała ustroju demokratycznego
Adrian Siwek/X
