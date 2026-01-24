KOMENTARZE

Tusk drwił z prezydenta i prezesa PiS ws. słów Trumpa. Dostał mocne odpowiedzi! "Czas przestać chodzić na brukselskiej smyczy"

Donald Tusk zaatakował prezydenta i prezesa PiS. / autor: EPA/OLIVIER MATTHYS Dostawca: PAP/EPA.
Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za jego zdaniem niewystarczające słowa potępienia po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę żołnierzy NATO w misji w Afganistanie. Jego wpis spotkał się z mocnymi odpowiedziami ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Czas wstać z kolan, panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą

— drwił Donald Tusk w serwisie X.

Reakcja polityków PiS

Wpis ten wywołał mocną odpowiedź ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

Mocne słowa w ustach człowieka, który wytarł tuzin par spodni przed brukselskimi i niemieckimi panami. Dlaczego to sobie robisz, Donaldzie?

— pytał szef EKR, były premier Mateusz Morawiecki.

Panie Premierze, czy przypadkiem na tych nartach we włoskich Dolomitach, nie uderzył się Pan mocno w głowę?

— zapytał poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Czas przestać chodzić na brukselskiej smyczy. Ludzie się śmieją

—- zaproponował Marcin Romanowski, poseł, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.

Ludzie patrzyli z politowaniem, jak marynarkę nakładałeś pijakowi, ale wsiadłeś do ostatniego wagonu. Tak cię w Europie nikt nie ogrywa

— przypomniał poseł Michał Woś.

Widzę ze zasięg kiepski w Dolomitach i ktoś nie jest na bieżąco…

— zauważył poseł Paweł Szrot.

Ratio

— wskazał europoseł Bogdan Rzońca.

Słowa Trumpa

Przypominamy, że prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO. Zbagatelizował też rolę NATO w Afganistanie.

CZYTAJ TAKE: Trump o Afganistanie i sojusznikach. „Nigdy ich nie potrzebowaliśmy”. Sikorski zaatakował Nawrockiego. Leśkiewicz odpowiada

Słowa te skomentował prezydent Karol Nawrocki, który podkreślił, że polscy żołnierze to bohaterowie, którzy zasługują na szacunek.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki reaguje na słowa Trumpa o misji NATO w Afganistanie: „Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek”

Głos zabrał także prezes PiS Jarosław Kaczyńskiego, który ocenił, że lider USA czasem szybciej mówi niż myśli.

CZYTAJ TAKŻE: Członkostwo w Radzie Pokoju i słowa o Afganistanie. Prezes PiS: „Nie jesteśmy już państwem biednym”; „Trump język ma taki rozpędzony”

