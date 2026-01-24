Jak ocieplić wizerunek Donalda Tuska, któremu więcej Polaków życzy odejścia z funkcji premiera, niż tych, którzy tego nie chcą? „Gazeta Wyborcza” wpadła na pomysł, aby przedstawić Tuska, jako człowieka niezwykle zapracowanego i dużo wymagającego od swoich współpracowników. „Nie wiem, czy w przypadku Tuska istnieje coś takiego jak wolny czas” - oświadczył w obszernym wywiadzie dla „GW” Kamil Dziubka z Onetu.
Pierwsze pytania wywiadu dotyczą bezwzględnego pozbywania się przez Tuska swoich bliskich współpracowników, w szczególności Grzegorza Schetyny. Kamil z Onetu próbuje to jakość tłumaczyć i nie wie, czy można to określać, jako zemsta.
Tylko w przypadku Nowaka możemy mówić o brutalnych metodach, z których rzekomo ma słynąć Tusk. Nowak był bardzo bliskim współpracownikiem premiera, szefem jego gabinetu, złotym dzieckiem Platformy, młodym politycznym talentem, który miał duże ambicje, a jednocześnie był wierny Tuskowi. Padł jednak ofiarą rozgrywki Tuska ze Schetyną
— twierdzi Diubka, jakby zapominając, że ostatecznie Tusk uznał prokuratorskie zarzuty dla Nowaka za polityczne prześladowania rządu PiS. Zaraz później czytamy, że Tusk wyjeżdżając do Brukseli - pamiętamy, jak zarzekał się, że to na pewno tego nie zrobi - wreszcie odetchnął.
W Brukseli miał okazję zaznać znowu trochę normalnego życia. Pracował od poniedziałku do piątku, ale weekendy miał głównie dla siebie. Robił normalnie zakupy, chodził do restauracji, spotykał się z przyjaciółmi, spędzał czas z żoną, pił wino. (…) Wielu urzędników przeżyło szok, kiedy Tusk nie chciał się spotykać z przedstawicielami różnych, w jego mniemaniu nieistotnych, organizacji czy przyjmować na kolacji ambasadorów małych państw
— stwierdził Dziubka.
CZYTAJ TAKŻE: Müller nie zostawia suchej nitki na Tusku ws. Paktu Migracyjnego. „Najlepszy rzekomo dyplomata europejski, niech go teraz zablokuje”
Ludzie Tuska
Dziubka w „Gazecie Wyborczej” przekonuje, że Tusk jest bardzo rodzinny. A komu jeszcze ufa?
Na pewno jego najwierniejszym współpracownikiem od 20 lat jest Paweł Graś, choć nie wiem, czy są przyjaciółmi. Żona Grasia pracuje w Brukseli, jest wiceszefową protokołu Ursuli von der Leyen i kiedy Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, to często spotykał się z Grasiami rodzinnie
— stwierdza Dziubka.
Niezwykle zabawne jest jednak to, że jedno z ilustrujących wywiad zdjęć widzimy idącego w towarzystwie wiceministra w kancelarii Tuska Igora Ostachowicza z 2011 r. Dlaczego? Ponieważ pomiędzy Tuskiem a Ostachowiczem dostrzegamy bardzo ważną postać ówczesnej Platformy Obywatelskiej, skazanego dziś Stanisława Gawłowskego.
Były wiceminister środowiska i ciągle jeszcze senator KO (zawieszony) Gawłowski usłyszał wyrok 5 lat bezwzględnego więzienia procesie afery melioracyjnej. Sąd Okręgowy w szczecinie uznał go za winnego m.in. przyjmowania łapówek. Dodatkowo dostał karę grzywny w wysokości 180 tys. zł i zakaz pełnienia kierowniczych funkcji w instytucjach państwowych przez 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
CZYTAJ TAKŻE: Senator Gawłowski skazany. W sieci zawrzało. „KO tyle głupot opowiada o rozliczeniach PiS, ale wyroki skazujące dostaje sama”
Zdumiewająca opowieść
Najważniejszym elementem opowieści Dziubki i jednocześnie najbardziej zdumiewającym, są twierdzenia mówiące o tym, że Tusk to człowiek niezwykle zapracowany.
Tusk lubi spędzać wolny czas w Miami, czyli na osłonecznionym tarasie willi przy Parkowej. Co jeszcze robi po pracy?
— pyta Arkadiusz Gruszczyński z „GW”, któremu chwilę wcześniej Dziubka oznajmił, że Tuska i Czarzastego łączy to samo podejście do polityki: to dla nich gra.
Nie wiem, czy w przypadku Tuska istnieje coś takiego jak wolny czas. Faktycznie, lubi spędzać czas w tym miejscu, w ciepłe dni spotyka się na tarasie rządowej rezydencji ze współpracownikami. W willi na Parkowej odbywają się też spotkania z pozostałymi liderami koalicji 15 października
— uważa Kamil Dziubka z Onetu.
Czy Polacy równie entuzjastycznie oceniają „zapracowanie” Donalda Tuska? Zdecydowanie nie. Od wielu miesięcy kolejne sondaże pokazują, że oczekują jego ustąpienia z funkcji premiera. Dotychczasową pracę premiera negatywnie oceniło 42,6 proc. ankietowanych w ostatnim sondażu przeprowadzonym przez UCE Research nomen omen dla Onetu. Ten odsetek przekracza liczbę zwolenników opozycji, co wskazuje, że także wyborcy Tuska i partii tworzących jego koalicję, niechlubnie wyrażają się o jego rzekomych dokonaniach.
CZYTAJ TAKŻE: W sobotę upłyną dwa lata od momentu, gdy Tusk został premierem. Jak jego pracę oceniają Polacy? Złe wieści dla szefa rządu. SONDAŻ
„Takie złoto”
Można by się zastanawiać dlaczego „Gazeta Wyborcza” zdecydowała się wywiad z dziennikarzem Onetu, który przekonywał, że Tusk jest rzekomo niezwykle zapracowany? Odpowiedź jest wręcz banalna, ponieważ Kamil z Onetu jakieś 3 miesiące temu wypuścił na rynek swoją książkę o kulisach władzy Donalda Tuska.
Trochę to zabawne, ponieważ w pierwszych dniach stycznia światło dzienne ujrzały sejmowe statystyki głosowań Donalda Tuska, a właściwie szokującej liczby jego nieobecności. Okazało się, że tylko w ubiegłym roku opuścił aż 1140 sejmowych głosowań, czyli więcej niż połowę wszystkich.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań. „To więcej niż Morawiecki w trakcie całej poprzedniej czteroletniej kadencji”
O królu złoty! Pierwszy raz od lat miałem kaprys kupić w sklepie papierową gazetę. I od razu takie złoto
— skomentował w mediach społecznościowych Łukasz Zboralski dziennikarz brd24.pl, portalu poświęconego bezpieczeństwu.
CZYTAJ TAKŻE: Ciekawe, kim może być „Kamil z Onetu”! W sieci wrze. „Wzór niezależności i apolityczności, sędzia Tuleya dziennikarstwa”
Warto też przypomnieć, że w czasie, gdy prezydent Karol Nawrocki brał udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, premier Donald Tusk jeździł sobie na nartach we Włoszech. W urokliwym kurorcie w Dolomitach zupełnie „przypadkiem” premierowi i jego najbliższym towarzyszyli reporterzy „Faktu”.
CZYTAJ TAKŻE: Davos, Mercosur, zamach na KRS, a Tusk… na nartach w Dolomitach! „Gdy czytał wiadomości, miał nietęgą minę”. Dziś ma być w Brukseli!
Roberty Knap/Gazeta Wyborcza
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751498-tusk-zapracowany-dziubka-z-onetu-uwaza-ze-nie-ma-wolnego-czasu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.