„Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej. Niestety, prawda jest taka, że ilekroć premierem jest premier dziadowski, wtedy jest dziadowska polityka” - powiedział Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że Polska powinna dołączyć do Rady Pokoju Donalda Trumpa.
Prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO. Zbagatelizował też rolę NATO w Afganistanie.
CZYTAJ TAKE: Trump o Afganistanie i sojusznikach. „Nigdy ich nie potrzebowaliśmy”. Sikorski zaatakował Nawrockiego. Leśkiewicz odpowiada
Oburzenie patriotów
Słowa te skomentował na antenie RMF europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.
Zawsze każdego polskiego patriotę powinno oburzać, jeżeli ktoś w sposób niesprawiedliwy, a mówiąc wprost - niemądry i nieprawdziwy, próbuje dezawuować bohaterstwo
— wskazał.
Brudziński przypomniał też słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że lider USA czasem szybciej mówi niż myśli.
CZYTAJ TAKŻE: Członkostwo w Radzie Pokoju i słowa o Afganistanie. Prezes PiS: „Nie jesteśmy już państwem biednym”; „Trump język ma taki rozpędzony”
Dobrze, że była szybka reakcja polskiego prezydenta. Dobrze, że ludzie, którzy na co dzień narażali swoje życie w Afganistanie (…) w tej sprawie zabrali głos
— zaznaczył polityk PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki reaguje na słowa Trumpa o misji NATO w Afganistanie: „Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek”
Prowadzący rozmowę zauważył, że internauci domagali się ostrzejszej reakcji na słowa Trumpa.
Polityki międzynarodowej nie prowadzi się poprzez analizę trendów w social mediach
— odparł Brudziński.
Polski nie stać na dziadostwo
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany także o to, czy prezydent Karol Nawrocki powinien dołączyć do Rady Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa, w której stałe członkostwo kosztuje miliard dolarów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że w budżecie nie znajdą się na to środki.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. „Salon Dziennikarski”. Polska w Radzie Pokoju? Jakubowska: „Piłeczka jest po stronie Koalicji 13 Grudnia, parlamentu i rządu”
Miliard dolarów dla bez mała 40-milionowego państwa, które awansowało do 20 najbogatszych krajów świata, to znowu nie jest jakaś niebotyczna suma
— ocenił Joachim Brudziński.
Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej
— wskazał w RMF FM.
Niestety, prawda jest taka, że ilekroć premierem jest premier dziadowski, wtedy jest dziadowska polityka
— zauważył.
Należy wstąpić. Moim zdaniem należy być przy stole. Lepiej być przy stole, niż prowadzić politykę dziadowską na zasadzie „piniendzy ni ma i nie będzie”
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE: Rada Pokoju. Tusk już musiał wtrącić swoje trzy grosze! „W Davos zgodnie z rządową rekomendacją”. Napisał też o współpracy z prezydentem
Adrian Siwek/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751493-brudzinski-nie-stac-nas-na-prowadzenie-polityki-dziadowskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.