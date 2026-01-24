Polska nie znajdzie pieniędzy na dołączenie do Rady Pokoju? Brudziński: "Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej"

Joachim Brudziński ocenił, że Polska powinna znaleźć fundusze na dołączenie do Rady Pokoju. / autor: Fratria

Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej. Niestety, prawda jest taka, że ilekroć premierem jest premier dziadowski, wtedy jest dziadowska polityka” - powiedział Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że Polska powinna dołączyć do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

Prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO. Zbagatelizował też rolę NATO w Afganistanie.

Oburzenie patriotów

Słowa te skomentował na antenie RMF europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.

Zawsze każdego polskiego patriotę powinno oburzać, jeżeli ktoś w sposób niesprawiedliwy, a mówiąc wprost - niemądry i nieprawdziwy, próbuje dezawuować bohaterstwo

— wskazał.

Brudziński przypomniał też słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że lider USA czasem szybciej mówi niż myśli.

Dobrze, że była szybka reakcja polskiego prezydenta. Dobrze, że ludzie, którzy na co dzień narażali swoje życie w Afganistanie (…) w tej sprawie zabrali głos

— zaznaczył polityk PiS.

Prowadzący rozmowę zauważył, że internauci domagali się ostrzejszej reakcji na słowa Trumpa.

Polityki międzynarodowej nie prowadzi się poprzez analizę trendów w social mediach

— odparł Brudziński.

Polski nie stać na dziadostwo

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany także o to, czy prezydent Karol Nawrocki powinien dołączyć do Rady Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa, w której stałe członkostwo kosztuje miliard dolarów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że w budżecie nie znajdą się na to środki.

Miliard dolarów dla bez mała 40-milionowego państwa, które awansowało do 20 najbogatszych krajów świata, to znowu nie jest jakaś niebotyczna suma

— ocenił Joachim Brudziński.

Nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej

— wskazał w RMF FM.

Niestety, prawda jest taka, że ilekroć premierem jest premier dziadowski, wtedy jest dziadowska polityka

— zauważył.

Należy wstąpić. Moim zdaniem należy być przy stole. Lepiej być przy stole, niż prowadzić politykę dziadowską na zasadzie „piniendzy ni ma i nie będzie”

— stwierdził.

