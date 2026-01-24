Dlaczego tak bardzo dobre relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem przeszkadzają obecnie rządzącym? Poseł KO Roman Giertych zasugerował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki jest „ich prezydentem”, czyli USA. Fakty są jednak takie, że to premier Donald Tusk jeździ w drugim wagonie za Merzem, a zaproszenie na kolejne ważne szczyty lądują na biurku kanclerza Niemiec, nie docierając do gabinetu Tuska.
Nie pierwszy raz poseł KO Roman Giertych uderza w prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz nie podoba mu się to, jakie relacje ma głowa państwa polskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zasugerował, że Tusk zamiast rozmawiać z głową państwa polskiego, powinien zwracać się do prezydenta USA.
Aby skutecznie negocjować z Nawrockim rząd musiałby rozmawiać z ambasadą USA. Nawrocki jest ich prezydentem
— napisał w mediach społecznościowych poseł KO Roman Giertych.
Tymczasem aż 87,1 proc. Polaków uważa, że sprawach polityki zagranicznej prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni ze sobą współpracować. To wynika z sondażu przeprowadzonego w tym miesiącu dla „Rzeczpospolitej” przez IBRiS.
Podsumowanie
Wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta RP, Polacy dali jasny sygnał rządzącej ekipie Donalda Tuska, że nie zgadzają się z realizowaną od dwóch lat polityką koalicji 13 grudnia. Pokazał to sondaż przeprowadzony tuż po zakończonych wyborach, w którym aż 69 proc. Polaków wyraziło sceptycyzm wobec współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Mimo tej świadomości to Karol Nawrocki, a nie reprezentant obozu władzy Rafał Trzaskowski wybory wybrał.
Jedną z głównych zapowiedzi prezydenta Nawrockiego z czasu kampanii wyborczej - obecnie konsekwentnie realizowaną - było patrzenie obecnej władzy na ręce i motywowanie jej do pracy dla dobra społeczeństwa. Po objęciu urzędu prezydent wielokrotnie udowodnił, że jest wyśmienitym dyplomatą, który otwiera Polsce wiele możliwości na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w stosunkach z USA. Niestety obecnie rządzący, zamiast to wykorzystywać, ciągle uderzają w głowę państwa polskiego, próbując zdyskredytować jego wysiłki.
