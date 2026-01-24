WIDEO

Bogucki odpowiedział na ataki "ludzi Czarzastego": Mówią, że jestem bulterierem Prezydenta Nawrockiego. Bliżej mi do owczarka podhalańskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Zbigniew Bogucki podkreślił, że zamierza twardo walczyć o interesy Polski. / autor: Fratria
Zbigniew Bogucki podkreślił, że zamierza twardo walczyć o interesy Polski. / autor: Fratria

Zaświadczam Państwu: będę bronił tych polskich interesów tak, jak bronił ich Prezydent Karol Nawrocki — przed tymi, którzy jak wilki chcą na te interesy dybać” - mówił w Sejmie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zbigniew Bogucki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zacytował końcówkę swojego sejmowego wystąpienia.

Będę bronił polskich interesów przed tymi, którzy jak wilki próbują na nie dybać! Niektórzy ludzie marszałka Czarzastego mówią, że jestem „bulterierem Prezydenta Nawrockiego”. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem o wyjątkowo spokojnym usposobieniu — choć konsekwentnym

— napisał.

Ale skoro mamy trzymać się tych porównań, to bliżej mi, do owczarka podhalańskiego. Po pierwsze — bo to polska rasa. Po drugie — bo będę strzegł polskich interesów!

— dodał.

Zaświadczam Państwu: będę bronił tych polskich interesów tak, jak bronił ich Prezydent Karol Nawrocki — przed tymi, którzy jak wilki chcą na te interesy dybać

— podkreślił.

Do wpisu polityk zamieścił fragment ze swojego wystąpienia w Sejmie, w którym padły słowa zacytowane we wpisie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Koalicja 13 grudnia zlekceważyła głowę państwa. Bogucki w Sejmie: Weto prezydenta będzie szybsze niż zjazd Tuska na nartach w Dolomitach

Adrian Siwek/X

