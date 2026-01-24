„Rzeczywiście mnie też te 39 proc. zastanowiło. Platforma bardzo potrzebuje potwierdzenia tej tezy. Widać jak to posłuszni dziennikarze przekonują, że Polacy zasadniczo przyzwyczaili się już do Tuska. Nie mają wobec niego wymagań, byle tylko ten straszny PiS nie wrócił do władzy. W kwestii sondaży mam jeszcze jedną uwagę, że one pokazują jeszcze jedną rzecz, jeżeli brać serio. Po prostu ileś wyborców PSL-u, Hołowni i Nowej Lewicy głosuje na Platformę i nie potrzebuje już przystawek” - powiedział Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Według sondażu OGB Koalicja Obywatelska cieszy się rekordowym poparciem 39 proc. Polaków.
Najważniejsze dla takich sondażowni są badania, które są bardzo blisko wyborów i one muszą się zgadzać. Te, które się dzieją pomiędzy, to są różne sytuacje
— powiedział Bartłomiej Graczak.
Nie będę komentowała sondażu grupy OGB, bo z informacji nieoficjalnych, które docierają wynika, że są powody, żeby te sondaże takie były. Od dawna powtarzam, że niektóre sondaże są nie po to, żeby badać opinię publiczną, tylko na nią wpływać
— skomentowana Aleksandra Jakubowska.
Mam doświadczenie w zamawianiu sondaży, z czasów jak byłem redaktorem naczelnym, a także w Telewizji Polskiej. To jest przykre i nie służy nikomu, ponieważ często zadawane jest pytanie: „Jaki wynik chce pan, żeby był?”
— wyjaśnił Stanisław Janecki.
Jest taki żart, czym różni się praca dziennikarza od PRowca? Jak dziennikarz bada ile jest 2 raz 2 to szuka wyniku, a jak jest PRowcem to pyta zleceniodawcy: „Ile ma być?”. Rzeczywiście mnie też te 39 proc. zastanowiło. Platforma bardzo potrzebuje potwierdzenia tej tezy. Widać jak to posłuszni dziennikarze przekonują, że Polacy zasadniczo przyzwyczaili się już do Tuska. Nie mają wobec niego wymagań, byle tylko ten straszny PiS nie wrócił do władzy. W kwestii sondaży mam jeszcze jedną uwagę, że one pokazują jeszcze jedną rzecz, jeżeli brać serio. Po prostu ileś wyborców PSL-u, Hołowni i Nowej Lewicy głosuje na Platformę i nie potrzebuje już przystawek
— spuentował Piotr Semka.
