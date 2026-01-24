„Wykorzystujecie dzisiejszą sytuację czysto cynicznie. Jedni, żeby wyładować swoje osobiste, ideologiczne frustracje - drudzy, w imię niemieckich interesów geopolitycznych” - napisał w mediach społecznościowych wiceszef KPRP Adam Andruszkiewicz. Minister wskazał, że politycy obozu Donalda Tuska, którzy dziś mają pełne usta uznania dla strzegących granicy, milczeli przed kilkoma laty, kiedy ” polscy żołnierze byli nazywani „śmieciami” przez waszego człowieka w waszej ulubionej stacji”.
Wiceszef prezydenckiej kancelarii minister Adam Andruszkiewicz w mocnych słowach przypomniał politykom rządzącego obozu Donald Tuska i niewyobrażalną hipokryzję. W szczególności bezczelne ataki na broniących naszej granicy żołnierzy i funkcjonariuszy SG w czasie ataku hybrydowego ze strony Rosji i Białorusi.
Przestańcie zgrywać wielkich patriotów
Andruszkiewicz nie ma wątpliwości, że także obecne działania polityków KO i partii wspierających rząd Tuska nie są podyktowane polską racją stanu. Przykładem jest ich stanowisko ws. należnych Polsce od Niemiec olbrzymich reparacji.
Gdzie byliście oburzeni dziś rządzący z KO, kiedy polscy żołnierze byli nazywani „śmieciami” przez waszego człowieka w waszej ulubionej stacji? Kiedy w chwili największej próby i nagonki na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy - wasi posłowie biegali po granicy ośmieszając polski mundur? My staliśmy murem za polskim mundurem zawsze - i wtedy i dziś.
Gdzie jesteście, kiedy Niemcy plują polskim milionom ofiar wojny w twarz mówiąc, że nie będzie żadnych odszkodowań i reparacji? Kiedy polskiego premiera wysyłają do drugiego wagonu jak polityka drugiej kategorii? Odpowiem wam. Stoicie obok nich i przytakujecie.
Wykorzystujecie dzisiejszą sytuację czysto cynicznie. Jedni żeby wyładować swoje osobiste, ideologiczne frustracje - drudzy, w imię niemieckich interesów geopolitycznych.
Świetny wpis Prezydenta Karola Nawrockiego, który jak zawsze stoi po stronie polskiej historii i racji stanu. Jednocześnie jako jedyny Lider potrafi umacniać naszą współpracę z najsilniejszym państwem świata, od którego obecności - chcecie czy nie - ciągle w dużej mierze zależy bezpieczeństwo naszego regionu. I to także wasza „zasługa” - bo likwidowaliście jednostki wojskowe oraz de facto pozbawiliście nas nowych, przeszkolonych rezerw dla armii.
Przestańcie zgrywać wielkich polskich patriotów i mężów stanu - bo na taką pozycję pracuje się na co dzień przez długie lata - a te udowadniają, że absolutnie nimi nie jesteście
— napisał w mediach społecznościowych wiceszef KPRP minister Adam Andruszkiewicz.
Siedzieli w kinie
Sprawę skomentował krótko były premier Matusz Morawiecki, którego gabinet musiał się zmierzyć w 2021 r. nie tylko z atakiem hybrydowym ze strony Białorusi. Zmagał się także z kompletnie absurdalnym, ale planowym hejtem polityków PO, Lewicy i PSL, którzy uderzali w jego rząd i w strzegących wschodniej granicy żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedstawiający ich w kłamliwym świetle film Agnieszki Holland „Zielona granica”, był przez nich uznawany za „arcydzieło” i promowany na każdym kroku.
Byli prawdopodobnie w kinie - na Zielonej Granicy
— skomentował na X były premier Mateusz Morawiecki poseł PiS.
