„W związku z działaniami rządzących przeciw Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaprosił przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką na spotkanie w nadchodzącym tygodniu” – napisał na platformie X rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Sejm wczoraj uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią zmianę Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą sędziów - członków KRS - mieliby wybierać w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez PKW wszyscy sędziowie, a nie - jak obecnie - Sejm.
Prokuratorzy w budynku KRS
Z kolei 21 stycznia prokuratorzy z neo-Prokuratury Krajowej w asyście policji wtargnęli do Krajowej Rady Sądownictwa. Przeszukano Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, mieszczące się w siedzibie KRS. W związku z tym szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka oświadczyła, że policja ograniczyła jej dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba Rady i jednocześnie biura rzeczników dyscyplinarnych.
Prezydent Karol Nawrocki pytany o sprawę 21 stycznia wieczorem ocenił, że „tego typu sceny nie powinny mieć miejsca”.
To nie są obrazki, które powinniśmy oglądać w Polsce w XXI wieku, jeśli żyjemy w demokratycznej Polsce. Przyglądałem się temu, ale byłem bardzo zaniepokojony
— dodał.
— Szokująca sytuacja w KRS! „Policja przejęła siedzibę”. Co z sędziami? Pawełczyk-Woicka: „Zabrano nam klucze do budynku”
— NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!
