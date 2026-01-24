Rządzący majstrują przy KRS. Jest ruch prezydenta Nawrockiego! Spotka się z przewodniczącą KRS Dagmarą Pawełczyk-Woicką

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W związku z działaniami rządzących przeciw Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaprosił przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką na spotkanie w nadchodzącym tygodniu” – napisał na platformie X rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Sejm wczoraj uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią zmianę Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą sędziów - członków KRS - mieliby wybierać w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez PKW wszyscy sędziowie, a nie - jak obecnie - Sejm.

Prokuratorzy w budynku KRS

Z kolei 21 stycznia prokuratorzy z neo-Prokuratury Krajowej w asyście policji wtargnęli do Krajowej Rady Sądownictwa. Przeszukano Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, mieszczące się w siedzibie KRS. W związku z tym szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka oświadczyła, że policja ograniczyła jej dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba Rady i jednocześnie biura rzeczników dyscyplinarnych.

Prezydent Karol Nawrocki pytany o sprawę 21 stycznia wieczorem ocenił, że „tego typu sceny nie powinny mieć miejsca”.

To nie są obrazki, które powinniśmy oglądać w Polsce w XXI wieku, jeśli żyjemy w demokratycznej Polsce. Przyglądałem się temu, ale byłem bardzo zaniepokojony

— dodał.

Adam Stankiewicz/PAP/X

