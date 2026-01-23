Prezydent Karol Nawrocki zareagował na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził wątpliwość co do działań państw sojuszniczych z NATO podczas misji w Afganistanie. „W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” - podkreślił.
Głowa polskiego państwa zamieściła wpis zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę
— wskazał prezydent Karol Nawrocki.
W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!
— dodał.
Słowa Trumpa
Przypominamy, że prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.
My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy
— mówił Trump.
Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie trzymały się „trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”. Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla Europy i wielu innych państw, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.
