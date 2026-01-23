Cezary Tomczyk kolejny raz oskarżył Agnieszkę Glapiak o kradzież zegarka. Polityk boi się jednak skonfrontować swoich oskarżeń przed sądem, od maja chowając się za immunitetem. „Oto priorytety wiceministra, który chowa się za immunitetem, bo boi się sądu, po tym gdy pomówił przewodniczącą KRRiTV. Bardziej interesują go infantylne filmiki i zasięgi wśród ‘silnych razem’ niż sprawy Wojska Polskiego” - ocenił Mariusz Błaszczak.
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) kolejny zaatakował Agnieszkę Glapiak, przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłą szefową Centrum Operacyjnego MON o kradzież zegarka.
Agnieszka „Taki sobie wybrałam” Glapiak u… pożyczyła zegarek z Ministerstwa Obrony Narodowej i nie chciała go oddać – bezczelność ludzi PiSu nie zna granic! Akt oskarżenia jest już w Sądzie! Do dymisji!
— napisał w mediach społecznościowych.
Do wpisu zamieścił nagranie wideo.
To jest hit. Pani Glapiak ten zegarek pożyczyła i nie chciała oddać. Tak się umówmy. I teraz pani Glapiak uważa, że jest poszkodowana dlatego, że została nazwana złodziejką. A ona złodziejką się nie czuje, bo ona tylko wzięła zegarek bezprawnie w celu uzyskania korzyści majątkowej, a Żandarmeria Wojskowa znalazła ten zegarek u niej w domu. Jak to się nazywa? Wydaje mi się, że wszyscy nazywamy to tak samo
— przekonywał.
Błaszczak: oto priorytety
Na atak ten odpowiedział Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS.
Oto priorytety wiceministra, który chowa się za immunitetem, bo boi się sądu, po tym gdy pomówił przewodniczącą KRRiTV. Bardziej interesują go infantylne filmiki i zasięgi wśród „silnych razem” niż sprawy Wojska Polskiego
— wskazał.
Mimo pożyczek z SAFE nie zwiększono budżetu, wciąż wstrzymywane są kluczowe kontrakty, trzykrotnie obniżyli dynamikę naboru do armii i zahamowali rozwój nowych dywizji
— dodał.
Tomczyk chowa się za immunitetem
Kiedy posłom Prawa i Sprawiedliwości cały czas odbierane są immunitety z najbardziej błahych powodów, a rządzący próbują forsować narrację, że „niewinni nie mają się czego obawiać”, sprawy dotyczące polityków koalicji 13 grudnia trzymane są w „zamrażarce”
Chociaż wniosek o uchylenie immunitetu Tomczyka związany z pozwem wystosowanym przez Agnieszkę Glapiak o naruszenie dóbr osobistych i niesłuszne oskarżenia trafił do Sejmu w maju ubiegłego roku, to do tej pory grzęźnie on w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, której pracami kieruje Jarosław Urbaniak, partyjny kolega Tomczyka.
PRZYPOMINAMY: NASZ NEWS. Tomczyk oskarżył Glapiak o kradzież zegarka, teraz chowa się za immunitetem. Wniosek w jego sprawie leży od miesięcy
Adrian Siwek/X
