Szef klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński przekazał PAP, że jego klub rozpoczął zbieranie podpisów pod wstępnym wnioskiem o pociągnięcie byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Zbiórka podpisów trwa również w Lewicy. Decyzji w tej sprawie nie podjęły Polska 2050 i PSL.
Wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Później trafia on do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a następnie Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów <276 posłów> w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Działania Lewicy i KO
NA platformie X szef Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty opublikował na swoim profilu zdjęcie wstępnego wniosku z podpisami 5 posłów Nowej Lewicy.
— napisał.
Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał w rozmowie z PAP, że jeszcze nie wszyscy posłowie się podpisali pod wstępnym wnioskiem.
Również Koalicja Obywatelska zaczęła zbierać podpisy
— przekazał PAP przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
Co z pozostałymi partiami koalicji?
Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz zaznaczył z kolei, że w jego klubie zbieranie podpisów nie rozpoczęło się. Śliz przekazał PAP, że parlamentarzyści będą dyskutować na ten temat na kolejnym posiedzeniu klubu. Przy czym wiceszef komisji odpowiedzialności konstytucyjnej Ryszard Petru (PL2050) powiedział PAP, że podpisze się pod wnioskiem.
Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk w rozmowie z PAP powiedział zaś, że „rzeczywiście powstała inicjatywa takiego wniosku”.
Jesteśmy na razie w fazie konsultacji, jeśli chodzi o jego treść i o całą merytorykę, bo wniosek ten jest – de facto – aktem oskarżenia, więc musi być przygotowany niezwykle profesjonalnie
— powiedział.
Jak dodał, „musi on być obudowany dobrymi argumentami”.
Dlatego pośpiech tu nie jest najlepszym sprzymierzeńcem
— zaznaczył Paszyk.
Według niego, „jeśli wszystko zostanie przygotowane tak, jak trzeba, to z pewnością ten proces – formalnego złożenia zbiórki podpisów – będzie tylko formalnością”. Dopytywany, z czyjej inicjatywy powstał wniosek, Paszyk odparł, że jest to inicjatywa „bliska wszystkim klubom tworzącym koalicję rządową”.
Nie ma tu jakiegoś wiodącego klubu
-– stwierdził.
Tymczasem niektórzy politycy PSL w rozmowach z PAP mówią, że już złożyli podpis pod wstępnym wnioskiem. Szefowa komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL), odpowiadając na pytanie podczas konferencji w Sejmie, zadeklarowała, że się pod nim podpisze.
Ziobro przed Trybunałem Stanu
O tym, że koalicja rządowa zdecydowała o zebraniu ponad 115 podpisów pod wstępnym wnioskiem o przekazanie sprawy Ziobry do Trybunału Stanu, Czarzasty informował już w grudniu. 21 stycznia natomiast stwierdził, że rozmawiał na ten temat z szefami klubów parlamentarnych.
