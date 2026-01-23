PILNE!

Pogłębiania chaosu w sądownictwie ciąg dalszy! Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS zmieniającą zasady wyboru sędziów

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającą wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Większość sejmowa utrzymywała, że ta zmiana ustawy o KRS ma przywrócić „konstytucyjne standardy”.

Innego zdania jest opozycja. Prawo i Sprawiedliwość chciało odrzucenia nowelizacji. Jak argumentował poseł PiS Sebastian Kaleta, projekt prowadzi m.in. do segregacji sędziów.

W Polsce nie ma problemu neosędziów. Mamy problem neokolonializmu, który wy wprowadzacie w Polsce, tak traktując nasze państwo i naszą konstytucję. A skoro neokolonia - jakiś bantustan czy republika bananowa - to w takich państwach standardem jest, że władza wykonawcza ma swoich sędziów i może represjonować opozycję”

— podkreślił polityk opozycji.

Adrian Siwek/PAP

