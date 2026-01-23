Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającą wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.
Większość sejmowa utrzymywała, że ta zmiana ustawy o KRS ma przywrócić „konstytucyjne standardy”.
Innego zdania jest opozycja. Prawo i Sprawiedliwość chciało odrzucenia nowelizacji. Jak argumentował poseł PiS Sebastian Kaleta, projekt prowadzi m.in. do segregacji sędziów.
W Polsce nie ma problemu neosędziów. Mamy problem neokolonializmu, który wy wprowadzacie w Polsce, tak traktując nasze państwo i naszą konstytucję. A skoro neokolonia - jakiś bantustan czy republika bananowa - to w takich państwach standardem jest, że władza wykonawcza ma swoich sędziów i może represjonować opozycję”
— podkreślił polityk opozycji.
CZYTAJ TAKŻE: Awantura o KRS. Mocne wystąpienie Kalety w Sejmie: „Robicie z Polski bantustan”. Poseł PiS rzucił Hołowni „konstytucyjny challenge”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751457-sejm-uchwalil-nowele-ustawy-o-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.