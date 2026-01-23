Premier Donald Tusk i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz odnieśli się na platformie X do niedawnych słów prezydenta USA Donalda Trumpa na temat udziału wojsk NATO w misji w Afganistanie.
Słowa Trumpa
Prezydent Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.
My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy
— mówił Trump.
Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie trzymały się „trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”. Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla Europy i wielu innych państw, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.
Reakcja Tuska i Przydacza
Teraz do tych słów odnieśli się polski premier i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP
22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi
— zaznaczył Donald Tusk.
Polscy żołnierze wielokrotnie udowadniali, że służbę dla Ojczyzny mają głęboko w sercach. Wykazywali się odwagą i poświęceniem w wielu miejscach, na całym świecie. Prezydent USA Donald Trump podczas ostatniej rozmowy z Prezydentem Karol Nawrockim mówił pięknie o ich duchu, odwadze, sprawności i determinacji. Nazywał ich „great warriors” a samą Polskę „modelowym sojusznikiem”
— podkreślił z kolei Marcin Przydacz.
Wtedy, gdy inni wykazywali się koniunkturalizmem i opieszałością, Polska wypełniała swoje zobowiązania sojusznicze. Krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza. A próba wykorzystywania tej tematyki do ataku na Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zachowaniem niegodnym i cynicznym. Zwłaszcza, kiedy robią to ministrowie Rządu Rzeczypospolitej
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751455-tusk-i-przydacz-reaguja-na-slowa-trumpa-na-temat-afganistanu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.