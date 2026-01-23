W dzisiejszym głosowaniu posłowie nie zgodzili się na uchylenie immunitetu posłance PiS Annie Paluch, o co wnioskował sędzia Igor Tuleya. Sędzia zarzuca posłance pomówienie w związku z jej słowami o „seryjnym klepaniu” przez sędziego zgód na kontrolę operacyjną przez służby. Co ciekawe, niemal cały Sejm stanął w obronie posłanki PiS-u!
Giertych wstrzymał się od głosu
Wniosek o uchylenie posłance immunitetu Sejm odrzucił w głosowaniu; wcześniej odrzucenie wniosku rekomendowała sejmowa komisja regulaminowa. Za uchyleniem immunitetu głosowało 2 posłów niezrzeszonych (Marcin Józefaciuk i Izabela Bodnar), przeciw - 424, a 4 wstrzymało się od głosu (Roman Giertych, Danuta Jazłowiecka, Cezary Tomczyk, Jarosław Rzepa).
Zarzut dotyczy „pomówienia Tulei o seryjne wydawanie postanowień o zarządzeniu kontroli operacyjnej przy użyciu systemu Pegasus, nienależyte wykonywanie czynności zawodowych w ramach objętej funkcji oraz powiązania z rządzącym ugrupowaniem politycznym - Koalicją Obywatelską”. Według oskarżyciela Paluch w ten sposób mogła go poniżyć w oczach opinii publicznej, naruszyć dobre imię oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zawodu sędziego.
Chodzi o wypowiedź Paluch z posiedzenia komisji regulaminowej 3 grudnia 2024 r. Komisja zajmowała się wówczas wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa.
Posłanka powiedziała wtedy: „Minister sprawiedliwości profesor Bodnar, stwierdził, że nie zna przypadku stosowania Pegasusa poza kontrolą sądu, to jakim prawem próbujecie politycznie stosować kontrolę, jak wasz ukochany sędzia Tuleya klepał to seryjnie, nie czytając akt? To do niego miejcie pretensje, a nie do służb, które to stosowały”.
Argumentacja posłanki PiS
W dyskusji nad wnioskiem na forum Sejmu Paluch argumentowała, że sędzia Tuleya sam w swoich wypowiedziach dla mediów przyznawał, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy odpowiedzialni są za zgody na kontrole operacyjne, są przytłoczeni liczbą tych spraw i często wydają je bez należytego zapoznania się z aktami. Wskazywała m.in. na cytowane przez media wypowiedzi Tulei z lutego 2024, kiedy sędzia mówił, że „to bardzo prawdopodobne, że wydał zgodę na użycie Pegasusa bez świadomości, jaki system będzie stosowany”.
