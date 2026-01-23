Większość rządząca po raz kolejny forsuje w Sejmie ustawę dotyczącą rynku kryptowalut w treści niezmienionej niż ta z projektu, który prezydent zawetował na początku grudnia. „Ta ustawa zjedzie do wysokiej izby szybciej niż pan premier w Dolomitach na nartach bez podpisu pana prezydenta” - zapowiedział w Sejmie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Zbigniew Bogucki podczas wystąpienia w Sejmie przypomniał o utajnionym posiedzeniu izby niższej parlamentu 5 grudnia ubiegłego roku, gdy mówiono o sprawie kryptowalut.
Mimo utajnienia posiedzenia 5 grudnia, pierwsza informacja do prezydenta przyszła wiecie państwo kiedy? 12 grudnia, a 11 grudnia dopiero Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrobiła w tym zakresie notatkę, gdzie były służby i dlaczego prezydent tych informacji nie miał. To nie jest koniec tej sprawy, dlatego że z tej notatki, która wpłynęła do prezydenta nie wynikają te informacje, które premier Tusk przekazywał wysokiej izbie, to nie jest ten sam zakres, nie ma nowych informacji i co więcej nawet wasi koalicjanci w pewnej dobrej refleksji postanowili zgłosić poprawki do ustawy o kryptowalutach, i co się okazało, że nawet w tym jedną poprawkę z czterech, która przeszła też chcecie dzisiaj odrzucić, czyli poszło zamówienie, czy poszedł rozkaz od Donalda Tuska: „ani kroku wstecz”, chce iść na wojnę z prezydentem, bo chce przedłożyć dokładnie taką samą ustawę, którą prezydent zawetował
— zaznaczył Bogucki.
Zapowiedź weta
Dlaczego to robicie? Tylko po to, żeby walczyć z prezydentem, tylko po to, żeby spierać się politycznie, zamiast poprawić tę ustawę. Było 15 poprawek zgłoszonych w Senacie, nie przyjęliście ani jednej i mówię z tego miejsca, że ta ustawa zjedzie do wysokiej izby szybciej niż pan premier w Dolomitach na nartach bez podpisu pana prezydenta
— dodał, nawiązujac do ferii ziomowych, które Donald Tusk spędza we włoskich Dolomitach.
