„I mi i Michałowi Wosiowi na forum ‘Gazety Wyborczej’ grożono sankcjami karnymi za wykonywanie naszych obowiązków służbowych za to, że pokazaliśmy społeczeństwu co dzieje się wewnątrz KRS” - wskazał podczas konferencji prasowej Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Na terenie Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych doszło do przeszukania przez policję i prokuraturę pomieszczeń wciąż użytkowanych przez sędziów: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę, powołanych na rzeczników dyscyplinarnych w 2018 r. i którzy nie uznają odwołania ich z funkcji w 2025 r. przez ministra sprawiedliwości. Pomieszczenia te znajdują się w budynku przy ul. Rakowieckiej i są użyczane przez Krajową Radę Sądownictwa, która ma tam siedzibę.
Żurkowcy w panice! Posłowie jako funkcjonariusze publiczni ujawnili fakt popełniania poważnych przestępstw przez innych funkcjonariuszy publicznych. Tylko, że tamci chcą pozostać ANONIMOWI. Straszą posłów za pokazywanie ich działań! Posłowie działali w oparciu o prawo, w interesie publicznym. Żurkowcy popełniali przestępstwa. Murem za Dariuszem Mateckim i Michałem Wosiem
— alarmował w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Do wpisu zamieścił fragmentu „Gazety Wyborczej”, w którym przekonywano, że Matecki i Woś mogą ponieść odpowiedzialność karną.
Posłowie zostali wcześniej pouczeni o zakazie utrwalania przebiegu czynności procesowej. Z naszych ustaleń wynika, że przeszukanie było rejestrowane w postaci wideo oraz zdjęć przez policję. Po przeprowadzeniu oględzin, zabezpieczeniu dowodów i przekazaniu akt właściwym rzecznikom dyscyplinarnym jest prawdopodobne, że prokurator dokona prawnokarnej oceny zachowań osób uczestniczących w czynności
— pisała „GW”.
Interwencja poselska
Do sprawy odnieśli się podczas konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w przeszłości należeli do Suwerennej Polski: Maria Kurowska, Michał Wójcik, Michał Woś, Norbert Kaczmarczyk i Dariusz Matecki.
Dariusz Matecki ujawnił, jak wyglądała poselska interwencja.
Z poseł Kurowską, posłem Smolińskim, posłem Wosiem, również poseł Gosek był na miejscu, pojechaliśmy do KRS-u, żeby wykonywać nasze obowiązki poselskie, żeby interweniować, widząc jakie dzieje się tam bezprawie, a jednocześnie byliśmy osobami przybranymi przez panią przewodniczącą KRS do czynności prokuratorskich, które miały mieć miejsce w kilku dosłownie pomieszczeniach
— wskazał.
Niemal setka policjantów została wysłana do tego, żeby zablokować cały budynek, nie tylko kilka pomieszczeń. Budynek, do którego posłowie mieli pełne prawo wejść na interwencję. Udało się dostać do środka mi i Michałowi Wosiowi i transmitowaliśmy niemal na żywo, robiliśmy całą dokumentację. Ta dokumentacja w tej chwili jest już złożona w Kancelarii Prezydenta RP na nośnikach danych. Ta dokumentacja w przyszłości ma posłużyć do rozliczenia ludzi odpowiedzialnych za siłowe zajmowanie kolejnej instytucji demokratycznego państwa prawa
— wskazał.
Jesteśmy przekonani, że w tej chwili te nasze zawiadomienia do prokuratury, nie zostaną przez prokuraturę uwzględnione, ale do tego z całą pewnością mam nadzieję, wróci legalna prokuratura za 2 lata
— podkreślił.
Groźby
Następnie Dariusz Matecki odniósł się do tekstu „Gazety Wyborczej”
I mi i Michałowi Wosiowi na forum „Gazety Wyborczej” grożono sankcjami karnymi za wykonywanie naszych obowiązków służbowych za to, że pokazaliśmy społeczeństwu co dzieje się wewnątrz KRS
— podkreślił.
Zatem jeśli ktoś chce nas ścigać za to, że wykonywaliśmy swoje obowiązki, jeśli ktoś chce nas ścigać za to, że udostępniliśmy transmisję mediom, to niech nas ściga. Takie mamy dzisiaj państwo, państwo autorytarne, które za nic ma również prawa posłów, bo w zawiadomieniu, które dziś kieruję do prokuratury, jedno z przestępstw dotyczy właśnie przekroczenia uprawnień, wywierania wpływu na czynności urzędowe posła na Sejm RP. Najważniejszy przepis, który został naszym zdaniem złamany, to jest zbrodnia zamachu na organ konstytucyjny. Mamy również kwestię pozbawienia wolności pani przewodniczącej KRS, która nie mogła opuścić budynku. To jest coś jak z kraju trzeciego świata
— ocenił.
Poza zawiadomieniem do prokuratury składam również wniosek o podjęcie pilnej interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie może być tak, że jedna instytucja, która powinna stać na straży niezawisłości sędziów, sądów jest niszczona przez władzę wykonawczą, a Rzecznik Praw Obywatelskich nie reaguje. Domagam się pilne pilnej reakcji rzecznika i od oceny też według niego sytuacji, też oceny prawnej. Naszym zdaniem kolejny raz popełniono przestępstwa
— podkreślił.
Adrian Siwek/X/PAP/Youtube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751446-gw-straszy-wosia-i-mateckiego-sankcjami-karnymi-w-tle-krs
