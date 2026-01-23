Wizyta Radosława Sikorskiego w Indiach została krytycznie oceniona przez tamtejsze media. Jednak to, co szef polskiego MSZ-u mówił w Indiach brzmi niepokojąco także z polskiego punktu widzenia. Podczas jednego z wystąpień w trakcie wspomnianej wizyty opowiadał o tworzeniu… armii europejskiej.
Chciałbym zobaczyć europejską legię złożoną z jednej strony z dwóch brygad, obsadzonych ochotnikami z państw członkowskich, finansowaną z budżetu UE z jednolitymi zasadami użycia siły i jednym dowództwem działającą z mandatu politycznego Rady do Spraw Zagranicznych
— opowiadał w Indiach Radosław Sikorski.
Radek Sikorski odleciał w Indiach zupełnie i majaczył o armii europejskiej, farmazony
— zareagowała na powyższe słowa Aleksandra Fedorska, dziennikarka, redaktor naczelna agencji prasowej Radio Debata.
Krytyka ze strony polityków PiS
Sikorskiego za powyższą wypowiedź krytykowali także politycy PiS.
Kiedy Radosław Sikorski sądzi, że nikt nie słyszy, mówi to co myśli naprawdę. Tutaj nagranie z Indii. Oni NAPRAWDĘ chcą oddać nasze wojsko i politykę obronną pod całkowitą kontrolę Unii Europejskiej. I jeśli np. Niemcy będą chciały odbudowy sojuszu z Rosją (o czym już w zasadzie otwarcie mówi Merz) – to myślicie, że pozwolą nam na utrzymywanie silnej armii – czy uznają to za rusofobiczną politykę, wbrew Europejskim Standardom?
— napisał na X Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Suwerenność? Niepodległość? Posłuchajcie czym jest dla Radosława Sikorskiego Polska - landem
— podkreślił Dariusz Matecki, poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751445-sikorski-w-indiach-opowiadal-o-tworzeniu-armii-europejskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.