Senator Wadim Tyszkiewicz dokładnie o godzinie 2:23 w nocy przeprosił przewodniczącego „Solidarności” Piotr Dudę za to, że wcześniej twierdził, iż był on w ZOMO. Przeprosiny zostały przyjęte.
14 grudnia ubiegłego roku senator Tyszkiewicz w swoim poście w mediach społecznościowych, w którym zaatakował przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudę, napisał między innymi:
Za sprofanowanie idei „Solidarności” powinni przyjść po pana prawdziwi związkowcy, którzy w chwili próby nie byli, tak jak pan w ZOMO, narażali swoje zdrowie i życie dla wolnej Polski.
Następnego dnia Tyszkiewicz poinformował, że po niespełna dwóch godzinach zmienił treść wspomnianego wpisu, usuwając wspomnianą sugestię. Mimo to wieczorem tego samego dnia przewodniczący „Solidarności” zażądał, by Tyszkiewicz w ciągu pięciu dni przeprosił go za pomówienie, przedstawił też określoną treść przeprosin.
Odmowa skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową
— zapowiedział Piotr Duda. Ponadto szef „S” domagał się, by Tyszkiewicz zapłącił 5 tys. zł na rzecz Fundacji Promocji Solidarności w Gdańsku, zajmującej się pomocą działaczom antykomunistycznym.
Przeprosiny Tyszkiewicza
Senator Wadim Tyszkiewicz spełnił żądanie przewodniczącego „Solidarności” dopiero teraz zamieszczając na swoim Facebooku późno w nocy, o godz. 2:23, treść przeprosin nieco zmienioną w kwestii treści względem tej, jakiej domagał się Piotr Duda.
Oświadczam, że moja wypowiedź w mediach społecznościowych FB, skierowana do Piotra Dudy, Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, w której stwierdziłem, iż „był w ZOMO”, a która po sprawdzeniu, została przeze mnie sprostowana po niespełna czterech godzinach oraz opatrzona niewymuszonymi przeprosinami z mojej inicjatywy, nie odpowiadała prawdzie i została wypowiedziana w celu zdyskredytowania Piotra Dudy jako osoby publicznej. Za zaistniałą sytuację przepraszam
— Wadim Tyszkiewicz.
Jak zareagował przewodniczący „Solidarności?
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda przyjął przeprosiny Tyszkiewicza.
Przeprosiny przyjęte
— krótka napisał na Facebooku Piotr Duda, odnosząc się do wpisu Tyszkiewicza.
