W styczniu br. 33 proc. badanych popiera rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych, co oznacza brak zmian w stosunku do grudnia 2025 r. - wynika z sondażu CBOS. Stabilne pozostają również oceny premiera - 36 proc. badanych wyraża zadowolenie z faktu, że funkcję szefa rządu sprawuje Donald Tusk.
Z opublikowanego dziś badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu w styczniu br. utrzymuje się na stabilnym poziomie. Rząd popiera 33 proc. badanych (bez zmian względem grudniowego badania), a 42 proc. go nie popiera (b.z.). Natomiast 22 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec urzędującego gabinetu rządu, co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem grudnia. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).
Stabilność CBOS odnotowuje także w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat pracy rządu wypowiada się obecnie taki sam odsetek badanych, jak w grudniu (37 proc.), natomiast negatywną notę wystawia nieco ponad połowa Polaków (51 proc., spadek o 1 pkt proc.).
Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu wyraża 12 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.).
Polacy niezadowoleni z faktu, że Tusk jest premierem
Podobnie jak ogólny stosunek do rządu i ocena jego działalności, stabilne pozostają też oceny premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraża w styczniu 36 proc. badanych – dokładnie tyle samo, co w grudniu i listopadzie 2025 roku. Niezadowolenie z osoby premiera deklaruje natomiast nieco ponad połowa Polaków (53 proc. spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do grudnia).
Nieco więcej niż co dziesiąty respondent (11 proc.) nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.
Jak zauważa CBOS - relatywnie największym zmianom na przestrzeni ostatniego miesiąca uległy zgeneralizowane oceny polityki gospodarczej rządu. Po niewielkim ich załamaniu w końcówce ubiegłego roku „obecnie mamy w tej kwestii do czynienia z lekkim powiewem optymizmu”.
W styczniu pozytywnie zapatruje się na nasze perspektywy gospodarcze 39 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), natomiast sceptycyzm wyraża niespełna połowa respondentów (49 proc., spadek o 3 pkt proc.). Tym samym CBOS odnotowuje powrót ocen do poziomu notowanego w listopadzie.
Tak samo jak w poprzednich miesiącach 12 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.
Badanie zrealizowano w dniach 8–20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. – CATI i 18,0 proc. – CAWI).
Adam Stankiewicz/PAP
