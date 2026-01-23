PILNE!

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki w Sejmie, w miniaturze wpis rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza z serwisu X / autor: Fratria/X

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych

— przekazał Leśkiewicz w serwisie X.

Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem

— dodał.

Pytany przez PAP o zakres tematyczny spotkań, i czy obejmuje on kwestie zgłoszonych przez prezydenta projektów ustaw lub kwestii Rady Pokoju, zaznaczył, że nie może obecnie mówić o szczegółach. Dodał, że będzie szerzej informował o sprawie w momencie, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniach.

Zaproszenia zostały już dzisiaj wysłane do wszystkich klubów i kół parlamentarnych

— podkreślił rzecznik prezydenta.

Wcześniej KPRP informowała, że podczas 50. posiedzenia Sejmu odbyło się posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP z udziałem zastępcy szefa KPRP Adama Andruszkiewicza.

Adam Kacprzak/X/PAP

