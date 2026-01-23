Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych
— przekazał Leśkiewicz w serwisie X.
Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem
— dodał.
Pytany przez PAP o zakres tematyczny spotkań, i czy obejmuje on kwestie zgłoszonych przez prezydenta projektów ustaw lub kwestii Rady Pokoju, zaznaczył, że nie może obecnie mówić o szczegółach. Dodał, że będzie szerzej informował o sprawie w momencie, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniach.
Zaproszenia zostały już dzisiaj wysłane do wszystkich klubów i kół parlamentarnych
— podkreślił rzecznik prezydenta.
Wcześniej KPRP informowała, że podczas 50. posiedzenia Sejmu odbyło się posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP z udziałem zastępcy szefa KPRP Adama Andruszkiewicza.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751436-prezydent-zaprasza-przedstawicieli-klubow-i-kol-na-spotkania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.