Szymon Hołownia 31 grudnia 2025 roku założył na jednym z komunikatorów internetowych grupę „2026”, zrzeszającą 12 najbardziej zaufanych polityków Hołowni, zwanych w partii „szymonitami” - poinformował portal Onet. Już okazało się, że jedna z tych osób zdradziła Hołownię, przekazując korespondencję z tej zamkniętej grupy do Onetu. To tam pojawiły się wypowiedzi minister Cienkowskiej z wulgaryzmami.
CZYTAJ TAKŻE: Konflikt w Polsce 2050 narasta. TVN opublikował rzekomą treść wiadomości minister Cienkowskiej: „J…ć przychylne media”
Portal Onet ujawnił dziś fragmenty prywatnej korespondencji, prowadzonej przez 12 najbardziej zaufanych polityków związanych z Szymonem Hołownią, którzy w partii są nazywani „szymonitami”. Okazało się, że co najmniej jedna z tych osób zdradziła swojego szefa, przekazując korespondencję do Onetu.
A co wynika ze wspomnianej korespondencji? Chodziło o przygotowywanie planu, na podstawie którego Szymon Hołownia, który wcześniej deklarował, iż nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, jednak nadal pozostał szefem partii.
J…ć przychylne media. Jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty to wszyscy zapomną o tej nap……..ce i planowanym przez nas przewrocie. Czy jak to ci pseudo dziennikarze to zaraz nazwą. Przynajmniej pokażemy jaja. (…) Nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? Albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pysk?
— miała pytać w korespondencji we wspomnianej grupie minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Warto zaznaczyć, że nikt nie podważył autentyczności tej wiadomości.
Ogłosimy Szymona Królem
— miała zareagować na pytanie Cienkowskiej Adriana Porowska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
Plan Romowicza
Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz stworzył czteropunktowy plan utrzymania Szymona Hołowni przy władzy w partii. Dokładnie miał napisać to, co prezentujemy poniżej.
1. Rada Krajowa partii uchyla swą własną uchwałę w sprawie głosowania internetowego. Uzasadnienie: „możliwe nieprawidłowości w trybie głosowania online”.
2. Rada Krajowa nakazuje zarządowi partii zwołanie w ciągu 90 dni zjazdu krajowego w trybie stacjonarnym. Kluczowe jest to, że można byłoby wówczas zgłaszać nowych kandydatów na lidera — czyli włączenie Hołowni do gry.
3. Do czasu wyborów partią rządzi Hołownia.
4. W ciągu tych 90 dni Hołownia rusza w Polskę, żeby urabiać członków partii do głosowania na niego
— miał proponować Romowicz.
Sceptyczny Hołownia
Szymon Hołownia jednak - zgodnie z zaprezentowaną przez Onet korespondencją - zareagował sceptycznie na ten plan.
Mnie na pewno nie interesuje sytuacja „Hołownia kurczowo walczy o stołek rozpaczy, bo wszystkie już przegrał”. To musi być inicjatywa oddolna z jasnym kontekstem: kampania uwidoczniła dramatyczne podziały w partii, realne stało się ryzyko podziału (….) poza tym ja się naprawdę muszę nad tym zastanowić, i Wam też radzę, bo to jest opcja atomowa
— podkreślił Hołownia. A dzień później miał dodać: „Samo odłożenie wyborów jest sygnałem: tam już jest taki burdel, że nie ma co zbierać”.
Ostatecznie okazało się, że plan zaprezentowany przez Romowicza nie doszedł do skutku z uwagi na brak zgody większości kandydatów w wyborach na szefa Polski 2050 na wycofanie się ze startu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Anarchia w Polsce 2050! Zlekceważono propozycję Hołowni. Wcześniej doszło do „puczu” podczas pogrzebu teścia szefa klubu
— Petru zostanie wyrzucony z Polski 2050?! Hołownia: Jest tu przejazdem. Działa na szkodę partii i powinny być z tego wyciągnięte konsekwencje
Adam Stankiewicz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751435-holownia-utworzyl-grupe-12-szymonitow-jeden-zdradzil
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.