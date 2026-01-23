Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie oprócz odnoszenia się wprost do chaosu w partii związanym m.in. z nieudanym głosowaniem na nowego szefa partii, odniósł się też do posła Ryszarda Petru, którego działania w jego ocenie szkodzą Polsce 2050. Wprost mówił o konsekwencjach wobec Petru. Czy wobec tego byłemu szefowi Nowoczesnej grozi usunięcie z partii?
Partia wymaga dzisiaj oddechu, kroku w tył, wymaga oczywiście oczyszczenia z ludzi, którzy w tej partii znaleźli się jak rozumiem dla własnych karier, ale najważniejsze jest dzisiaj to, aby ocalić ten rdzeń, bezpieczeństwo koalicji i bezpieczeństwo Polski, bo taka jest stawka w tej grze
— mówił w rozmowie z dziennikarzami Szymon Hołownia, nawiązując na fatalną sytuację w partii.
„Jest w tym ruchu przejazdem”
Lider Polski 2050 wprost odniósł się do Ryszarda Petru.
Ryszard Petru od dawna w mojej ocenie pokazuje w bardzo dobitny sposób, że jest w tym ruchu przejazdem i uważam, że jego działania, niektóre głosowania szkodzą temu ruchowi. Nie rozumiem takich zachowań, jak dzisiejsze posła Komarewicza, jak rozumiem szefa jego sztabu, który wychodzi i prezentuje jakiś swój program gospodarczy. Uważam, że to jest działanie na szkodę partii i powinny być z tego wyciągnięte konsekwencje
— powiedział Hołownia.
„To jest Polska 2050, a nie Polska 1670”
Musimy iść do przodu, ale musimy iść w porządku. Musi być porządek, ten chaos, to bezhołowie, z którym mamy do czynienia, ta demokracja szlachecka, musi się wreszcie skończyć. To jest Polska 2050, a nie Polska 1670. Mam nadzieję, że do wszystkich to dzisiaj dotrze
— zaznaczył.
Czy wobec tego Petru powinien zostać wyrzucony z partii?
Od tego mamy organy kolegialne, żeby o konsekwencjach decydowały, ja uważam, że takie konsekwencje powinny zostać wyciągnięte
— ocenił Hołownia.
Adam Stankiewicz
