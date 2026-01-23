Premier Donald Tusk pochwalił się nowymi samolotami, jakie trafiły do floty LOT-u. Polski przewoźnik wzbogacił się o trzy Boeingi 737 MAX 8. Premierowi szybko przypomniano działania z 2013 roku, gdy ówczesny rząd Tuska chciał sprzedać LOT.
Donald Tusk nie przepuści żadnej okazji, żeby podreperować mocno nadszarpnięty PR rządu. Tym razem postanowił się pochwalić nowymi nabytkami polskiego przewoźnika LOT.
Co za LOT! Kolejne trzy nowe Boeingi 737 MAX 8 już w Polsce!
— napisał na portalu X.
Tusk w 2013 chciał sprzedać LOT
Pech Tuska polega na tym, że żyjemy w czasach, gdzie bardzo szybko można przywołać dane wydarzenia czy wypowiedzi. Politycy i komentatorzy życia politycznego przypomnieli słowa premiera z 2013 roku. Za czasów pierwszych rządów Tuska było bardzo blisko, żeby LOT został sprzedany…
Wtedy nie zdążył, to tym razem sprytniej szykuje wyprzedaż?
— pyta były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
„Najwyższy czas zerwać z doktryną, że LOT to jest firmą, którą należy ratować za wszelką cenę(…)” - Premier Donald Tusk.” Pamięta Pan? Milczenie jest złotem!
— napisał europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Jak to jest z tym LOT-em Panie Premierze? Mam nadzieję, że państwowe inwestycje za miliony nie trafią w „prywatne” ręce Pana kolegów. PLL LOT muszą pozostać w państwowych rękach!
— skomentowała europoseł PiS Anna Zalewska.
Tak, pięknie widzieć, jak LOT się rozwija. Jednocześnie dzięki Bogu, że nie udało się Panu tego LOT-u sprzedać, tak jak to mieliście w planach jeszcze 13 lat temu…
— dodał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
