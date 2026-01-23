Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w dniach 17-20 stycznia odbywał wizytę zagraniczną w Indiach, w ramach której m.in. spotkał się ze swoim indyjskim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem. Doszło do ostrej wymiany zdań między obydwoma politykami. „Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Indiach była tak katastrofalna, że Indie nie wydały nawet standardowego komunikatu prasowego podsumowującego wizytę. To pierwszy raz od lat” - ocenił na platformie X Sidhant Sibal, redaktor naczelny ds. zagranicznych indyjskiego serwisu informacyjnego WION.
Indyjskie media zauważyły, że indyjski minister spraw zagranicznych podczas spotkania z Sikorskim publicznie skrytykował go za ubiegłoroczną wizytę w Pakistanie. Wspomniał też o tym, że polski szef MSZ krytykował Indie za import rosyjskiej ropy.
Wielokrotnie podkreślałem, że wybiórcze atakowanie Indii jest zarówno niesprawiedliwe, jak i nieuzasadnione. Powtarzam to także dzisiaj
— zaznaczył Jaishankar.
Reakcja Sikorskiego
Sikorski odniósł się do tej krytyki po spotkaniu w Hyderabad House w New Delhi.
Podzielamy obawy dotyczące terroryzmu, ale udział Indii w ćwiczeniach Zapad 2025 w Rosji i Białorusi jest postrzegany jako zagrożenie dla Polski
— mówił polski minister spraw zagranicznych.
„Katastrofalna wizyta”
Wizytę Sikorskiego w Indiach podsumował m.in. Sidhant Sibal, redaktor naczelny ds. zagranicznych indyjskiego serwisu informacyjnego WION.
Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Indiach była tak katastrofalna, że Indie nie wydały nawet standardowego komunikatu prasowego podsumowującego wizytę. To pierwszy raz od lat. Wizyta Sikorskiego w Pakistanie i wspomnienie o Kaszmirze i Ukrainie we wspólnym oświadczeniu Polska-Pakistan były przekroczeniem czerwonej linii
— napisał Sidhant Sibal.
