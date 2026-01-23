Awantura po wizycie Sikorskiego w Indiach! "Katastrofalna". Państwo nawet nie podsumowało jej w komunikacie. "To pierwszy raz od lat"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w dniach 17-20 stycznia odbywał wizytę zagraniczną w Indiach, w ramach której m.in. spotkał się ze swoim indyjskim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem. Doszło do ostrej wymiany zdań między obydwoma politykami. „Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Indiach była tak katastrofalna, że Indie nie wydały nawet standardowego komunikatu prasowego podsumowującego wizytę. To pierwszy raz od lat” - ocenił na platformie X Sidhant Sibal, redaktor naczelny ds. zagranicznych indyjskiego serwisu informacyjnego WION.

Indyjskie media zauważyły, że indyjski minister spraw zagranicznych podczas spotkania z Sikorskim publicznie skrytykował go za ubiegłoroczną wizytę w Pakistanie. Wspomniał też o tym, że polski szef MSZ krytykował Indie za import rosyjskiej ropy.

Wielokrotnie podkreślałem, że wybiórcze atakowanie Indii jest zarówno niesprawiedliwe, jak i nieuzasadnione. Powtarzam to także dzisiaj

— zaznaczył Jaishankar.

Reakcja Sikorskiego

Sikorski odniósł się do tej krytyki po spotkaniu w Hyderabad House w New Delhi.

Podzielamy obawy dotyczące terroryzmu, ale udział Indii w ćwiczeniach Zapad 2025 w Rosji i Białorusi jest postrzegany jako zagrożenie dla Polski

— mówił polski minister spraw zagranicznych.

Katastrofalna wizyta”

Wizytę Sikorskiego w Indiach podsumował m.in. Sidhant Sibal, redaktor naczelny ds. zagranicznych indyjskiego serwisu informacyjnego WION.

Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Indiach była tak katastrofalna, że Indie nie wydały nawet standardowego komunikatu prasowego podsumowującego wizytę. To pierwszy raz od lat. Wizyta Sikorskiego w Pakistanie i wspomnienie o Kaszmirze i Ukrainie we wspólnym oświadczeniu Polska-Pakistan były przekroczeniem czerwonej linii

— napisał Sidhant Sibal.

zxt/Onet/wp.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych