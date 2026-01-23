Gdyby wybory parlamentarne odbywały się dziś, Koalicja Obywatelska zmuszona by była oddać władzę. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 31,2 proc. poparcia, czyli topnieje jego przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, które uzyskało 27,3 proc. W najnowszym sondażu IBRiS PiS mogłoby stworzyć większość już z samą Konfederacją, bez ugrupowania Brauna.
Na Koalicję Obywatelską w II połowie stycznia oddałoby głos 31,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 0,3 pkt. proc w porównaniu z badaniem listopadowym. PiS otrzymałoby natomiast 27,3 proc. i w porównaniu do wcześniejszego badania również traci 0,3 pkt. proc.
Obecne notowania obu największych partii to potwierdzenie trendu widocznego w innych styczniowych sondażach, które wskazują na różnicę między nimi na poziomie 4-5 pkt proc
– opisuje badanie Onet.
Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt. proc.
Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?
Kolejna jest Lewica z poparciem na poziomie 6,8 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.), a za nią Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,6 pkt proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).
I to by było na tyle, jeśli chodzi o ugrupowania, które weszłyby do Sejmu. Pod progiem wyborczym, z wynikiem 4,9 proc., pozostaje PSL (wzrost o 1 pkt. proc.). Partia Razem osiągnęła wynik 2,8 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) i wreszcie Polska 2050 z poparciem 1,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.).
6,2 proc. to wyborcy niezdecydowani.
Tusk musiałby oddać władzę
W takim scenariuszu obecna koalicja rządząca straciłaby większość.
Koalicja Obywatelska mogłaby w obecnym rozdaniu liczyć na 184 mandaty, a Lewica na 23. Łącznie jest to 207 mandatów, zdecydowanie za mało, by uzyskać większość (co najmniej 231 mandatów)
– czytamy.
PiS uzyskałoby 168 mandatów, Konfederacja – 65, a ugrupowanie Brauna – 20. Innymi słowy, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby stworzyć większość bez KKP, a jedynie z „pierwszą” Konfederacją.
Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).
Podsumowanie
Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że KO prowadzi z 31,2 proc., ale traci przewagę nad PiS (27,3 proc.), a obecna koalicja rządząca nie miałaby większości. PiS mógłby natomiast utworzyć rząd wspólnie z Konfederacją.
CZYTAJ TAKŻE: KO ma najwięcej głosów, ale koalicja traci większość! PiS ma szansę na stworzenie rządu, PL2050 i PSL za burtą. SONDAŻ
Onet.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751417-topnieje-przewaga-ko-nad-pis-koalicja-traci-wiekszosc-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.