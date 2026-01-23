SONDAŻ

Topnieje przewaga KO nad PiS. Koalicja traci większość! Partii Jarosława Kaczyńskiego wystarczyłby jeden koalicjant. SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sala plenarna Sejmu, w miniaturze grafika z wynikami badania / autor: Fratria/wPolityce.pl
Sala plenarna Sejmu, w miniaturze grafika z wynikami badania / autor: Fratria/wPolityce.pl

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się dziś, Koalicja Obywatelska zmuszona by była oddać władzę. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 31,2 proc. poparcia, czyli topnieje jego przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, które uzyskało 27,3 proc. W najnowszym sondażu IBRiS PiS mogłoby stworzyć większość już z samą Konfederacją, bez ugrupowania Brauna.

Na Koalicję Obywatelską w II połowie stycznia oddałoby głos 31,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 0,3 pkt. proc w porównaniu z badaniem listopadowym. PiS otrzymałoby natomiast 27,3 proc. i w porównaniu do wcześniejszego badania również traci 0,3 pkt. proc.

Obecne notowania obu największych partii to potwierdzenie trendu widocznego w innych styczniowych sondażach, które wskazują na różnicę między nimi na poziomie 4-5 pkt proc

– opisuje badanie Onet.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt. proc.

Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Kolejna jest Lewica z poparciem na poziomie 6,8 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.), a za nią Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,6 pkt proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

I to by było na tyle, jeśli chodzi o ugrupowania, które weszłyby do Sejmu. Pod progiem wyborczym, z wynikiem 4,9 proc., pozostaje PSL (wzrost o 1 pkt. proc.). Partia Razem osiągnęła wynik 2,8 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) i wreszcie Polska 2050 z poparciem 1,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.).

6,2 proc. to wyborcy niezdecydowani.

Tusk musiałby oddać władzę

W takim scenariuszu obecna koalicja rządząca straciłaby większość.

Koalicja Obywatelska mogłaby w obecnym rozdaniu liczyć na 184 mandaty, a Lewica na 23. Łącznie jest to 207 mandatów, zdecydowanie za mało, by uzyskać większość (co najmniej 231 mandatów)

– czytamy.

PiS uzyskałoby 168 mandatów, Konfederacja – 65, a ugrupowanie Brauna – 20. Innymi słowy, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby stworzyć większość bez KKP, a jedynie z „pierwszą” Konfederacją.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Podsumowanie

Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że KO prowadzi z 31,2 proc., ale traci przewagę nad PiS (27,3 proc.), a obecna koalicja rządząca nie miałaby większości. PiS mógłby natomiast utworzyć rząd wspólnie z Konfederacją.

CZYTAJ TAKŻE: KO ma najwięcej głosów, ale koalicja traci większość! PiS ma szansę na stworzenie rządu, PL2050 i PSL za burtą. SONDAŻ

Onet.pl/oprac. Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych