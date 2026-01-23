Sondażownia SW Research przeprowadziła dwa badania na temat Polski 2050. Wyniki obydwu są bardzo niekorzystne dla tej formacji - po pierwsze większość Polaków uznała, że Szymon Hołownia powinien odejść z polityki. Po wtóre przeważają też opinie tych, którzy są zdania, iż Polska 2050 nie przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych.
Polska 2050 przechodzi gigantyczny kryzys. Nie dość, że formacja cieszy się obecnie marginalnym poparciem wyborców, nie pozwalającym wejść do Sejmu w kolejnych wyborach parlamentarnych, to jeszcze okazało się, iż partia nie potrafi skutecznie wybrać swojego nowego przewodniczącego. Pozostaje nim wciąż Szymon Hołownia, gdyż internetowe głosowanie skończyło się kompromitacją partii - II tura wyborów została unieważniona z uwagi na problemy techniczne. Wciąż oficjalnie nie zostało dokładnie wyjaśnione, co się stało. Jednocześnie do mediów docierają coraz to nowe informacje na temat wewnętrznych konfliktów między frakcjami w partii.
Polacy chcą odejścia Hołowni z polityki
Czy Pani/Pana zdaniem Szymon Hołownia powinien odejść z polityki?
— takie pytanie zadano badanym w sondażu SW Research dla Onetu.
Ponad połowa Polaków - 50,7 proc. - wyraziła zdanie, że Hołownia powinien odejść z polityki. Tylko 17,8 proc. osób była przeciwnego zdania. Z kolei 31,5 proc. badanych wskazało na odpowiedź „Nie wiem/trudno powiedzieć”.
Badanie wykonano w dniu 21 stycznia 2026 roku metodą CAWI na panelu SW Panel na ogólnopolskiej próbie 837 osób.
Czy Polska 2050 przetrwa do wyborów?
Z kolei w badaniu SW Research dla „Wprost” badanym zadano pytanie, czy przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych. Ponad 43 proc. badanych wskazało, że nie. Tylko 23,4 proc. uznało, że Polska 2050 przetrwa do wyborów, a 33,5 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.
To badanie wykonano w dniach 20-21 stycznia 2026 roku metodą CAWI na paneli SW Panel na reprezentatywnej grupie 837 Polaków.
Adam Stankiewicz/onet.pl/wprost.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751406-katastrofa-polski-2050-co-z-holownia-polacy-odpowiedzieli
