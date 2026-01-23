W siedzibie Parlamentu Europejskiego wyświetlane są plakaty przygotowane przez Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Pokazani są na nim politycy, którzy znaleźli schronienie na Węgrzech u Viktora Orbana. Wśród nich znajduje się Marcin Romanowski, który na oczach ma czerwony pasek z napisem „korupcja”. Do sprawy odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, który wskazał, że jego klient został zniesławiony.
Do sprawy odniósł się obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości.
Poseł Marcin Romanowski nie ma żadnego zarzutu „korupcji”, więc to zwykłe zniesławienie
— napisał mec. Bartosz Lewandowski na portalu X.
Romanowski został umieszczony na plakacie razem ze Zbigniewem Ziobrą, byłym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro oraz byłym premierem Macedonii Północnej Nikolą Gruevskim.
Lewica się cieszy
We frakcji, która przygotowała plakaty znajduje się polska Lewica.
Ziobro i jego zachowanie, i Romanowski i jego zachowanie stały się już memem i dlatego te prześmiewcze plakaty na korytarzach PE, bo wszyscy widzimy do czego doprowadza współpraca skrajnej prawicy
— powiedział europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w rozmowie z TVP w likwidacji.
Ziobro i Romanowski uciekli przed bezprawiem
Zarówno Marcin Romanowski jak i Zbigniew Ziobro musieli uciekać przed zemstą polityczną Koalicji 13 Grudnia. Najpierw Adam Bodnar, teraz Waldemar Żurek nie przejmują się obowiązującym prawem. Ekipa Tuska stosuje prawo tak, jak ona je rozumie, doprowadzając do coraz większej degrengolady Polski.
