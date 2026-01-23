„Trzeba się z tym liczyć, że Komisja Europejska - wielokrotnie to było testowane w Unii Europejskiej różnymi rodzajami luk prawnych, innych przepisów - będzie chciała obejść decyzje” - powiedziała europoseł Konfederacji Anna Bryłka w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skierowania umowy UE-Mercosur do TSUE.
Komisja Europejska i Niemcy zrobią wszystko, żeby jak najszybciej wdrożyć te umowy
— dodała.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ursula von der Leyen naciska: Istnieje wyraźny interes, by umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie jak najszybciej
Dlaczego Polska zabezpieczyła tylko dwa produkty: Wódkę Polską i Żubrówkę?
To jest decyzja negocjatorów, którzy wtedy uczestniczyli. To jest pytanie do nich, dlaczego dlaczego takie, a nie inne inne rozwiązania wtedy wtedy wtedy zastosowano…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751371-brylka-niemcy-zrobia-wszystko-zeby-wdrozyc-mercosur