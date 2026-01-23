Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Co dalej z Mercosur? Bryłka bez złudzeń: "Niemcy zrobią wszystko, żeby jak najszybciej wdrożyć te umowy"

Trzeba się z tym liczyć, że Komisja Europejska - wielokrotnie to było testowane w Unii Europejskiej różnymi rodzajami luk prawnych, innych przepisów - będzie chciała obejść decyzje” - powiedziała europoseł Konfederacji Anna Bryłka w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skierowania umowy UE-Mercosur do TSUE.

Komisja Europejska i Niemcy zrobią wszystko, żeby jak najszybciej wdrożyć te umowy

— dodała.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ursula von der Leyen naciska: Istnieje wyraźny interes, by umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie jak najszybciej

Dlaczego Polska zabezpieczyła tylko dwa produkty: Wódkę Polską i Żubrówkę?

To jest decyzja negocjatorów, którzy wtedy uczestniczyli. To jest pytanie do nich, dlaczego dlaczego takie, a nie inne inne rozwiązania wtedy wtedy wtedy zastosowano…

