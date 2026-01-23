Nie minął nawet tydzień od perfidnego ataku rzecznika rządu Adama Szłapki na mec. Bartosza Lewandowskiego, a mamy do czynienia z kolejną jego manipulacją i atakiem na polityczną konkurencję. Tym razem Szłapka posłużył się szokującym wpisem niemieckiego polityka AfD. Rzecznik rządu Donalda Tuska wyrwał jednak wpis z kontekstu, aby móc w nim uderzyć w PiS i Konfederację.
Szłapka do ataku na polityczną konkurencję wykorzystał wpis Kaya Gottschalka, który był odpowiedzią na wpis europosła PiS Dominika Tarczyńskiego.
Niemcy dostali dziś w twarz od republikańskich sił. Pracowaliśmy nad tym po cichu i jest efekt. Wali się układ. To dopiero początek…
— napisał polityk PiS na portalu X, komentując wynik głosowania PE ws. umowy z Mercosur. Ten wpis rozzłościł polityka AfD.
1,3 biliona euro powinno wystarczyć jako odszkodowanie za współudział w sabotażu Nord Stream. Moim pierwszym oficjalnym działaniem jako ministra finansów będzie przedstawienie tych zarzutów Polsce. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni!
— napisał Kay Gottschalk na platformie X.
Szłapka przemilczał to, że Gottschalk odpowiedział Tarczyńskiemu i na platformie X zamieścił tylko sam wpis Niemca.
Europoseł AfD, partii sprzyjającej PiS i Konfederacji zapowiada, że jego pierwszym zadaniem jako ministra finansów Niemiec będzie żądanie od Polski 1,3 biliona euro za rzekomy „współudział w sabotażu” Nord Stream. Jak tam prawa strona?
— napisał Szłapka.
Na jego manipulację odpowiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, były minister spraw zagranicznych.
Stary, możesz zabrać się w końcu za pracę dla Polski i Poznania, a nie nieustannie serwować karmę dla ubogich intelektualnie? Już ten wpis o braku podpisów pod wnioskiem w PE był skierowany wyłącznie do nierozgarniętych, a teraz polityczne lewarowanie się idiotycznymi wpisami ludzi z AFD tylko umacnia Cię na pozycji lidera sekty kretynów
— odpowiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.
Mamy wrażenie, że Szłapka nie został rzecznikiem rządu, aby cokolwiek Polakom wyjaśniać, ale wręcz przeciwnie, aby wszystko zaciemniać…
