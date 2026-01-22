TVN24 włączył się do trwającego sporu w Polsce 2050 związanego z wyborem nowej przewodniczącej partii i opublikował wiadomości, które miała napisać minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska w wewnętrznej dyskusji na jednym z komunikatorów.
J…ć przychylne media. Jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty to wszyscy zapomną o tej nap……..ce i planowanym przez nas przewrocie. Czy jak to ci pseudo dziennikarze to zaraz nazwą. Przynajmniej pokażemy jaja
— miała napisać Marta Cienkowska.
Nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? Albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pysk?
— miała pytać.
Pucz w Polsce 2050
Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że do 31 stycznia zostanie powtórzona II tura wyborów na nowego szefa partii; zmierzą się w niej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Pierwsza próba wyboru nowej szefowej zakończyła się ogromnym skandalem. Została ona unieważniona oficjalnie z powodu „problemów technicznych”.
Tymczasem narastają konflikty wewnętrzne w partii. Według części polityków tej formacji doszło nawet do próby puczu.
W rozmowie z PAP poseł Polski 2050 Adam Luboński mówił, że posłanka Leo pod nieobecność szefa klubu Pawła Śliza, próbowała przeprowadzić głosowanie nad wyborem dziewięciu osób do Rady Krajowej. Zaznaczył, że Leo nie była do tego uprawniona, gdyż dzień wcześniej przewodniczący klubu podjął decyzję o odwołaniu jej z funkcji.
Posłanka Leo pytana przez dziennikarzy w czwartek w Sejmie o tę sytuację podkreśliła, że odwołanie jej z funkcji nastąpiło w czwartek, a nie w środę oraz stwierdziła, że działanie to jest kompletnie nielogiczne.
Adrian Siwek/TVN24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751350-ujawniono-rzekome-wiadomosci-cienkowskiej-mocne-slowa
