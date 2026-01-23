„Był to ewidentnie pokaz siły, bo co pani przewodnicząca, by się z tymi 30 funkcjonariuszami szarpała? Przecież wiadomo, że nie. O to chodziło. Dobrze wiedzieli, że rzecznika Schaba nie ma, jest na urlopie, rzecznika Radzika nie ma, jest na urlopie” - mówił sędzia Łukasz Piebiak, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia w programie Telewizji wPolsce24, komentując sprawę wtargnięcia do Krajowej Rady Sądownictwa.
Sędzia Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” zabrał głos na temat siłowego wejścia prokuratury i policji do Krajowej Rady Sądownictwa.
Prawdziwy cel
Został on zapytany, czy chodziło o to, żeby nastraszyć sędziów.
Chyba tak. Chyba rzeczywiście o to chodziło. To są nasi przeciwnicy, bo my dbamy o to, żeby Polska działała zgodnie z porządkiem konstytucyjnym, dbamy o prawo. Oni to prawo łamią, ale to nie są głupcy. W związku z tym wczoraj kilka rzeczy jednocześnie zaplanowali. Czytanie ustawy w Sejmie i w tym samym czasie atak na Krajową Radę Sądownictwa. Wbrew temu, co się mówi, nie na kilka pokoi rzeczników, bo można było odciąć ten kawałek korytarza, tylko zablokowano panią przewodniczącą Krajowej Rady, całą Krajową Radę
— zauważył.
Był to ewidentnie pokaz siły, bo co pani przewodnicząca, by się z tymi 30 funkcjonariuszami szarpała? Przecież wiadomo, że nie. O to chodziło. Dobrze wiedzieli, że rzecznika Schaba nie ma, jest na urlopie, rzecznika Radzika nie ma, jest na urlopie
— wskazał.
Oczekiwanie na właściwy moment
Sędzia Piebiak zauważył, że tego dnia w kraju nie było także prezydenta Karola Nawrockiego.
Też jestem przekonany, że to miało znaczenie. W Brukseli dział się Mercosur, więc ileś rzeczy się złożyło, niektóre niezależne od władzy
— stwierdził.
Gość Telewizji wPolsce24 zauważył, że postanowienie prokuratura w tej sprawie zostało wydane już tydzień wcześniej.
Więc co oni ten tydzień robili? Czekali na właściwy moment
— wskazał.
Adrian Siwek/wPolsce24
