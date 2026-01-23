Sędzia Dariusz Łubowski ma zostać odsunięty od orzekania. „Kolejne represje i zemsta kryptodyktatury Tuska jako pokłosie postanowienia sędziego Łubowskiego, który uchylił wobec mnie ENA, z druzgocącym dla szajki 13 grudnia uzasadnieniem” - wskazał Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Przypominamy, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Orzeczenie wydał sędzia Dariusz Łubowski. Decyzja cenionego sędziego, a zwłaszcza jego uzasadnienie, w którym wprost mówił, że w Polsce mamy do czynienia z kryptodyktaturą, wywołało wściekłość koalicji 13 grudnia, która odsunęła go od sprawy.
Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcinem Romanowskim i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym FS, został wyłączony i odsunięty od orzekania
— informował mec. Bartosz Lewandowski.
Kolejne represje
Teraz okazuje się, że represje idą zdecydowanie dalej.
O sprawie poinformował Marcin Romanowski poseł PiS, powołując się na ustalenia Telewizji Republika.
Kolejne represje i zemsta kryptodyktatury Tuska jako pokłosie postanowienia sędziego Łubowskiego, który uchylił wobec mnie ENA, z druzgocącym dla szajki 13 grudnia uzasadnieniem
— wskazał.
Jak ujawniła Telewizja Republika, nielegalne władze Sądu Okręgowego w Warszawie przygotowują grunt do odsuwania od orzekania odważnego i niezwykle kompetentnego sędziego Łubowskiego w sprawach, które mają być rozstrzygnięte pod dyktando polityków demokracji walczącej. Temu służy łapanka w poszukiwanie usłużnych sędziów, żeby skierować ich dodatkowo do orzekania w sprawach karnych międzynarodowych
— dodał.
Wydawało się, że w sprawie przepychania kolanem ENA wobec mnie nielegalne władze SO w Warszawie oraz bandyterka z Prokuratury Krajowej poszargały już wszelkie możliwe standardy i przepisy. Dotychczas, mimo prawomocnego postanowienia sędziego Łubowskiego, po trzech dniach złożyli kolejny wniosek o ENA na tych samych podstawach faktycznych (będący de facto odwołaniem – które im nie przysługuje), wyłączyli sędziego Łubowskiego, powołując się na treść jego postanowienia (kolejny skandal), wyłączyli losowanie, podmienili sędziego z listy, w pośpiechu wydają postanowienia bez uzasadnienia – wszystko po to, by jak najszybciej wydać nowe rozstrzygnięcie napisane w gabinetach Żurka i Tuska
— zauważył.
Teraz dochodzą kolejne machlojki, aby móc ustawiać składy orzekające w sprawach ENA pod polityczne zamówienie. W tej kryptodyktaturze każdy, kto nie tańczy tak, jak Tusk zagra, poddawany jest represjom
— pisał Romanowski.
A w mojej sprawie do przestępców w ministerialnych białych kołnierzykach i prokuratorskich togach dołączają ci w sędziowskich. I dobrze – maski opadły, a sprawiedliwość nadejdzie prędzej, niż im się wydaje
— podkreślił.
Odważny sędzia
Sędzia Dariusz Łubowski to ceniony polski sędzia, do którego przez lata zastrzeżeń nie miała żadna ze stron politycznego sporu. Powszechnie uznawany był za autorytet, który nie boi się wydawania odważnych wyroków.
Sędzia znany jest także m.in. z tego, że nie wydał Niemcom Wołodymyra Żurawlowa oskarżonego o zniszczenie gazociągu Nord Stream.
W 2019 r. podjął decyzję o odmowie przekazania Denisa Lisowa szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości. Był on ścigany europejskim nakazem aresztowania przez władze tego kraju. Mężczyznę ścigano, ponieważ zabrał swoje córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej.
Podobnych spraw jest dużo więcej. CZYTAJ TAKŻE:
— Nie tylko poseł Romanowski. Oto inne decyzje sędziego Łubowskiego! „Ścigany przez Łukaszenkę”; „Nie wydał Niemcom Żurawlowa”
— Dopięli swego. Odsuwają sędziego Łubowskiego od sprawy Marcina Romanowskiego! Widać, że zabolały słowa o „kryptodyktaturze”
— Oto treść uzasadnienia decyzji ws. Romanowskiego! Sędzia Łubowski zmiażdżył Tuska, Bodnara i Żurka. „Drastyczne łamanie konstytucji”
— NASZ WYWIAD. Mocne słowa mec. Skwarzyńskiego o Żurku: To takie samo podejście do niezawisłości sędziowskiej jak u bolszewików
— Ekipa Żurka potwierdziła, że Ziobro ma rację?! Pawełczyk-Woicka: Sędzia Łubowski ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie
— Dopięli swego. Odsuwają sędziego Łubowskiego od sprawy Marcina Romanowskiego! Widać, że zabolały słowa o „kryptodyktaturze”
