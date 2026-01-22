I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyraziła „głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw” w związku z czynnościami przeprowadzonymi wczoraj przez prokuratorów i policję w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Oceniła, że motywy działania służb budzą poważne wątpliwości.
W środę na terenie Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych doszło do przeszukania przez policję i prokuraturę pomieszczeń wciąż użytkowanych przez sędziów: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę, powołanych na rzeczników dyscyplinarnych w 2018 r. i którzy nie uznają odwołania ich z funkcji w 2025 r. przez ministra sprawiedliwości. Pomieszczenia te znajdują się w budynku przy ul. Rakowieckiej i są użyczane przez Krajową Radę Sądownictwa, która ma tam siedzibę.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- TYLKO U NAS. Zamach na KRS. Sędzia Schab: To upaństwowiony bandytyzm. To jest działanie, które nie mieści się w żadnych regułach
- Zamach Tuska i Żurka na KRS. Czy teraz wejdą do Sądu Najwyższego? Pawełczyk-Woicka: Mogą to zrobić w każdej chwili, na tej samej zasadzie
Jak informowała w środę rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, czynności były realizowane na podstawie postanowienia wydanego w śledztwie dotyczącym ukrywania dokumentów poprzez ich niewydawanie, a także powoływania się na pełnioną funkcję w sytuacji, kiedy tej funkcji dane osoby nie sprawują. Dodała, że postanowienie dotyczące wydania rzeczy i przeszukania zostało wydane przez prokuratora 14 stycznia.
W wydanym dzisiaj oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego wyraziła „głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw” w związku z – jak stwierdziła – „skandalicznymi wydarzeniami”, do których doszło w środę w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
Zaznaczyła, że Krajowa Rada Sądownictwa, w siedzibie której mieszczą się pomieszczenia biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów, „stanowi organ konstytucyjny, którego pełna autonomia jest gwarantowana (…) art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodała, że „siłowe wejście do siedziby KRS” oraz „ograniczenie dostępu” przewodniczącej Rady Dagmarze Pawełczyk-Woickiej do pomieszczeń służbowych stanowi „niedopuszczalną ingerencję w funkcjonowanie instytucji mającej kluczowe znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, stojącej na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.
Ustawa Żurka w cieniu zamachu na KRS
I prezes SN stwierdziła, że działania prokuratury, które zbiegły się z toczącą się w Sejmie debatą nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej, „budzą poważne wątpliwości odnośnie do ich motywu”. Oceniła, że mogą być one postrzegane jako próba „zastraszenia sędziów w przededniu dyskusji nad przygotowanymi przez rząd rozwiązaniami”. Jak dodała, projekt tzw. ustawy praworządnościowej spotkał się z krytyką „szeregu instytucji” oraz „większości środowiska sędziowskiego”.
W przypadkowość zaistniałej sekwencji zdarzeń trudno uwierzyć
— oceniła Manowska.
Podkreśliła, że wszystkie czynności procesowe, które są przeprowadzane wobec organów wymiaru sprawiedliwości, muszą odbywać się „z pełnym poszanowaniem ich autonomii, bez użycia siły i w sposób jak najmniej zakłócający ich funkcjonowanie”.
Oceniła, że „incydent z dnia 21 stycznia 2026 r.” przypomina „bulwersujące działania”, jakie podejmowane były wobec władzy sądowniczej w 2025 r. – „polegające m.in. na podważaniu legalności powołań sędziowskich oraz podejmowaniu prób odwołania rzeczników dyscyplinarnych”. Dodała, że w jej ocenie środowe wydarzenia wpisują się także w „narastający, niepokojący trend osłabiania niezależności sądów”.
I prezes SN wezwała do natychmiastowego wyjaśnienia okoliczności środowych wydarzeń oraz zagwarantowania, że „podobne, zagrażające fundamentom państwa prawa działania więcej się nie powtórzą”. Dodała, że oczekuje od władzy ustawodawczej i wykonawczej podjęcia dialogu z przedstawicielami środowiska sędziowskiego, który miałby pozwolić na rozwiązanie „narastającego kryzysu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości” oraz przywrócenie zaufania obywateli do instytucji państwowych.
Manowska oświadczyła również, że SN „niezmiennie będzie stał na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. Dodała, że jako I prezes SN będzie „w dalszym ciągu monitorowała sytuację i pozostawała w gotowości do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań prawnych”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Mocna ocena wtargnięcia „żurkowców” do KRS. „Ad Vocem”: Kres tych działań musi nastąpić, inaczej będzie kompletny chaos
- Kpina! Ślusarz w siedzibie KRS pruje zamki w drzwiach i szafach. Kierwiński: Przeszukanie jest profesjonalne i zgodne z prawem
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751340-i-prezes-sn-reaguje-na-hucpe-zurkowcow-w-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.