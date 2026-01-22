„Inicjatywa Trójmorza służy jako most łącząc energię rosnącej w siłę Europy z kapitałem, technologią i globalną perspektywą Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników Europę ze Stanami Zjednoczonymi” – podkreślił w Davos prezydent Karol Nawrocki podczas „Leaders Forum powered by Poland”.
Prezydent Nawrocki podczas wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wygłosił przemówienie przed debatą poświęconą Inicjatywie Trójmorza na „Leaders Forum powered by Poland”.
Nawrocki podkreślił, że region Trójmorza jest obecnie „najszybciej rozwijającą się częścią Europy”. Przypomniał o takich projektach jak Via Baltica czy Via Carpatia, które – jak mówił – przekształcają mapę Europy, łącząc północ i południe kontynentu.
Dziesięć lat temu Inicjatywa Trójmorza narodziła się jako idea. Do dziś przekształciła się w strategiczne ramy transformacji regionalnej, sojusz innowacji i infrastruktury oraz symbol dojrzałości i pewności siebie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej na arenie międzynarodowe
— mówił prezydent.
Nasze kraje wspólnie przyczyniły się do zbiorowego wzrostu gospodarczego Europy w znacznie większym stopniu, niż wskazywałaby na to nasza liczba ludności i waga gospodarcza
— ocenił.
Podkreślił też m.in. rolę gazociągu Baltic Pipe.
To tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy kolejny, wspaniały projekt
— mówił prezydent.
Most
Inicjatywa Trójmorza służy jako most łączący energię rosnącej w siłę Europy z kapitałem, technologią i globalną perspektywą Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników
— podkreślił. Nawrocki zaznaczył, że Inicjatywa nigdy nie była projektem zamkniętym do wewnątrz, a została „strategicznie zakotwiczona” w partnerstwie transatlantyckim, by połączyć Europę z Ameryką Północną.
Jak mówił Nawrocki, „w erze globalnej niepewności, z cyfrowymi zakłóceniami, konkurencją o zasoby i geopolitycznymi reorganizacjami, nasza więź transatlantycka musi pozostać naszym strategicznym kompasem”.
Inicjatywa Trójmorza służy jako ten most: łącząc energię rozwijającej się Europy z kapitałem, technologią i globalną perspektywą Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników
— wskazał.
G20
Prezydent nawiązał też do kwestii ambicji Polski, takich, jak trwałe znalezienie się wśród 20 największych gospodarek świata.
Chcemy, aby Polska przystąpiła do G20 nie jako symboliczny akt, ale jako uznanie rzeczywistej siły gospodarczej naszego kraju i naszej wiodącej roli w regionie
— powiedział.
Aspiracje te odzwierciedlają nie tylko postęp Polski, ale także wspólną transformację Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – regionu ucieleśniającego dynamikę, kreatywność i odporność, tak pilnie potrzebne we współczesnym świecie
— zaznaczył.
Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że Inicjatywa Trójmorza łączy nie tylko Europę z Ameryką, ale także Azją.
Łącząc Trójmorze z Atlantykiem i Azją, łączymy nie tylko gospodarki; łączymy wartości, poszerzamy horyzonty wolności i wyznaczamy przestrzeń wzajemnego zaufania. Polska, jako wierny sojusznik, lider regionu i aspirujący gracz globalny, jest gotowa i zaangażowana w zapewnienie, że wizja Trójmorza będzie się nadal rozwijać, inspirować i przynosić efekty
— oświadczył prezydent.
Inicjatywa Trójmorza
Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarovic podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.
Inicjatywa Trójmorza zrzesza 13 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
