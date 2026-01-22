Tak „statystyczni” Polacy, jak i politycy, komentatorzy, a także eksperci, są podzieleni w kwestii „Rządowego Poradnika Bezpieczeństwa”. Kontrowersje wzbudził chociażby fakt, że został wydrukowany przez tę samą firmę, która w 2019 r. wydrukowała książkę Donalda Tuska „Szczerze”. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka jak lwica broni „Rządowego Poradnika Bezpieczeństwa”. Każdą krytykę - czy zasadną i merytoryczną, czy też wyrażaną w mocniejszych słowach - określa jako „dezinformację” i „fake news”.
„Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa”, wydrukowany za 45 mln zł (brutto), elektryzuje opinię publiczną. Dotyczy to zwłaszcza druku publikacji, przetargów i wyboru podmiotu, który podjął się tego zadania. Zarówno oceniana pozytywnie, jak i ostro krytykowana jest też chociażby szata graficzna czy niektóre zawarte tam porady (chociażby te dotyczące podstawowej higieny czy załatwiania potrzeb fizjologicznych w przypadku szeroko rozumianych kryzysów).
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Sprawdzamy Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa! Co w nim znajdziemy? Weryfikujemy informację o kosztach przedsięwzięcia!
Wcześniej firma drukowała książkę Tuska
Pikanterii całej sprawie dodają inne pozycje w portfolio drukarni Abedik spod Poznania.
To mówicie, że Poradnik Bezpieczeństwa wydrukowała ta sama drukarnia co książkę Donalda Tuska „Szczerze”? Cóż za przypadek
— pytał wczoraj europoseł PiS Michał Dworczyk na portalu X.
Jak było natomiast z samym przetargiem?
Ogłoszono przetarg - który trwał tydzień. Zgłosiła się tylko JEDNA firma, proponując prawie 2x większą kwotę, aniżeli w przetargu. Miało być 29 mln, zaproponowano 45 mln. MSWiA się zgodziło. PS. Przypadkiem ta sama firma drukowała wcześniej ksiażke Premiera Tuska - „Szczerze”
— zwraca uwagę Adam Czarnecki ze stowarzyszenia „Stoimy dla CPK”.
Gałecka na tropie fake newsów
Rzecznik MSWiA, pani Karolina Gałecka, najwyraźniej poczuła się bardzo dotknięta krytyką dotyczącą publikacji, bo poświęciła poradnikowi kilka bardzo obszernych wpisów na portalu X.
Drukarnia ABEDIK wydrukowała nie tylko Poradnik Bezpieczeństwa czy „Szczerze” Donalda Tuska, ale też „Jarosław Kaczyński Realista i wizjoner” o Jarosławie Kaczyńskim, wydany przez Zysk i S-ka. Wybór drukarni przy realizacji Poradnika Bezpieczeństwa był zgodny z ustawą o Prawie Zamówień Publicznych. Przetarg był jawny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Widocznie drukarnia jest tak dobra, że drukuje też książki o prezesie PiS
— zachwyciła się swoją „ciętą ripostą” Gałecka, odpowiadając na wpis posła Dworczyka.
W innym wpisie Gałecka postanowiła przestrzec przed dezinformacją.
Przygotowaliśmy razem z MON i RCB Poradnik bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo Polaków jest bezcenne! Dzięki współpracy z drukarnią Abedik z Żernik, każdy z Was dostanie lub już dostał praktyczne wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. A wszystko to za symboliczne 2,76 zł brutto za egzemplarz. Nie dajmy się dezinformacji. To inwestycja w bezpieczeństwo i wiedzę nas wszystkich
— przekonywała.
W kolejnym postanowiła wskazać przykłady już nawet nie „dezinformacji”, ale „fake-newsów”.
Poradnik bezpieczeństwa jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowanym wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Materiał dotyczy przede wszystkim reagowania na klęski żywiołowe, awarie, blackout,dezinformację i zagrożenia hybrydowe, a nie wyłącznie konfliktu zbrojnego. To powszechne i podręczne kompendium wiedzy, opracowane przez 60 ekspertów z różnych dziedzin. Poradnik jest dostępny także w wersji cyfrowej i językowej (PL/EN/UA). Podobnie jak Szwecja polski rząd buduje odporność społeczną zgodnie z wyzwaniami, jakie stawia XXI wiek i kryzysy z nim związane. Idziemy wzorem Skandynawów i nadrabiamy wieloletnie zaległości, o czym zapomnieli hejterzy i jak grzyby wyrastający „eksperci”. Postępowanie zakupowe zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w ustawie o Prawie Zamówień Publicznych, a informacja o jego wyniku i wartości została jawnie opublikowana. W odniesieniu do poniższych publikacji 👇 informujemy, że każdy, kto posiada informacje o nieprawidłowościach, powinien zgłosić to do odpowiednich organów ścigania, bo niezgłoszenie jest przestępstwem
— napisała, dodając zdjęcia przykładowych „fake-newsów”.
Jednym z nich była antysemicka „przeróbka” okładki i tytułu: „Dlaczego nie warto ukrywać żydów w czasie agresji zbrojnej?”. Innym: cytowany nieco wyżej wpis europosła Dworczyka i drugi, podobny - o kosztach wydruku i innych pozycjach drukowanych przez firmę ABEDIK. I ostatni „fake news” to wpis internauty, który parafrazował opinię publicysty Łukasza Warzechy o tym, że z poradnika dowiemy się, jak w czasie wojny „sr… do wiaderka”. Słowa dosadne, ale niebędące przecież cytatem z poradnika, przy czym: tak, rzeczywiście znajduje się w nim porada dotycząca wypróżniania się do wiaderka w przypadku braku dostępu do toalety i bieżącej wody. Trudno więc mówić tutaj o „fake newsie”, niezależnie o tym, czy zgadzamy się z Warzechą, czy nie.
Na dziwne „fikołki” pani rzecznik uwagę zwraca dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.
Dlaczego rzecznik ministerstwa Marcina Kierwińskiego wprowadza ludzi w błąd? Nie można nazywać prawdziwej informacji „fake newsem”, a pani Karolina Gałecka właśnie to robi. Tak, ABEDIK wydrukował książkę Tuska i teraz Poradnik o czym poinformowała… sama pani rzecznik
— pisze na X.
Podobne spostrzeżenia ma poseł PiS Sebastian Kaleta.
Pani Rzecznik, oznaczyła Pani szereg wpisów jako „fake news”, zatem proszę o klarowną odpowiedź TAK albo NIE na poniższe pytania:
-1. Czy podmiotem wykonującym usługę druku poradnika była spółka Abedik S.A.?
-2. Czy red. Łukasz Warzecha odczytał słowo w słowo treść poradnika w odniesieniu do zastosowania wiadra w czasach kryzysu?
Bo coś mi się wydaje, że to jednak pani rozsiewa „fake newsy”
— ocenił.
Można w zasadzie postawić jeszcze jedno pytanie: czy obywatele mają prawo do oceny (pozytywnej, negatywnej czy neutralnej), własnego zdania i własnej opinii o czymś, co powstaje za ich pieniądze, czy powinni uśmiechnąć się, trzymać buzię na kłódkę i dziękować rządowi?
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751335-poradnik-bezpieczenstwa-wciaz-wywoluje-kontrowersje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.