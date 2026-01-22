Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. „Szkoda, że Pan Prezydent nie docenia, że rząd umożliwił mu - bez strat w stosunkach Polska - USA - uniknięcie wpadki” - pisał. Na wpis odpowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. „Szkoda, że ani Pan Minister ani podległe Ministerstwo nie było tak mądre i aktywne w odpowiednim czasie, kiedy Prezydent RP wypracowywał ważne dla Polski decyzje” - stwierdził.
„CZYTAJ TAKŻE: Kończy się udział prezydenta w Forum w Davos. Nawrocki o spotkaniu z Trumpem: Potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania
Radosław Sikorski zaatakował we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydenta Karola Nawrockiego.
Szkoda, że Pan Prezydent nie docenia, że rząd umożliwił mu - bez strat w stosunkach Polska - USA - uniknięcie wpadki
— napisał.
Polska powinna grać do jednej bramki
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE: Rada Pokoju zainaugurowana! Podpisano dokument założycielski. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele 19 państw
Przydacz odpowiada
Na wpis zareagował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
O! Jednak Pan istnieje! Szkoda, że ani Pan Minister ani podległe Ministerstwo nie było tak mądre i aktywne w odpowiednim czasie, kiedy Prezydent RP wypracowywał ważne dla Polski decyzje
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: Aż trudno w to uwierzyć! Prezydent: Część liderów politycznych i biznesu nadal myśli, że największym problem są zmiany klimatyczne
Prezydent w Davos
Prezydent Karol Nawrocki wziął w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.
Wskazał, że podczas wydarzenia wziął udział w zainaugurowaniu przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Przyznał, że choć brał udział w uroczystości, to Polska nie przystąpiła do nowej organizacji. Prezydent powołał się na konieczność dopełnienia procedury konstytucyjnej.
Rządzący próbują sobie przypisać decyzję prezydenta.
W Davos zgodnie z rządową rekomendacją. Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami. Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty.
— przekonywał premier Donald Tusk w serwisie X.
CZYTAJ TAKŻE: Rada Pokoju. Tusk już musiał wtrącić swoje trzy grosze! „W Davos zgodnie z rządową rekomendacją”. Napisał też o współpracy z prezydentem
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751328-sikorski-uderzyl-w-prezydenta-przydacz-drwi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.