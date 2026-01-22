Aż trudno w to uwierzyć! Prezydent: Część liderów politycznych i biznesu nadal myśli, że największym problem są zmiany klimatyczne

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi mediami w Polish Business Hub w Davos. / autor: PAP/Piotr Nowak
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi mediami w Polish Business Hub w Davos. / autor: PAP/Piotr Nowak

Perspektywa całej działalności Unii Europejskiej powinna iść w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej. My tutaj nie pomyliliśmy się co do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, nie robiliśmy dealów z Rosją na tym poziomie, jak kraje Europy Zachodniej” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi mediami w Davos.

Prezydent Nawrocki na konferencji prasowej podsumował swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos oraz odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jedno z pytań dotyczyło nowego otwarcia w relacjach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Prezydent zauważył, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej od dawna ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Rosji.

Unia Europejska przespała ważne lata. Gdy w 2008 roku atakowano Gruzję, gdy w 2014 roku Rosja anektowała Krym, Unia Europejska zajmowała się ekologią, Zielonym Ładem, migrantami, których upychano po kolejnych państwach Europy Zachodniej

— przypomniał Nawrocki.

W jego opinii „perspektywa całej działalności Unii Europejskiej powinna iść w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej”.

My tutaj nie pomyliliśmy się co do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, nie robiliśmy dealów z Rosją na tym poziomie, jak kraje Europy Zachodniej

— podkreślił.

Na koniec prezydent Nawrocki powiedział, co usłyszał od części liderów i przedstawicieli świata biznesu podczas Forum w Davos.

Cześć liderów, także na oficjalnych spotkaniach w których brałem udział, część przedstawicieli świata biznesu, także w Davos, nadal myśli, że największym problem w Europie i na świecie są zmiany klimatyczne. Ja tak nie uważam. Myślę, że jesteśmy w obliczu konfliktów na całym świecie

— powiedział.

Podsumowanie

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej, na której podsumował swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, przypomniał o tym, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej od dawna ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Rosji, ale nikt ich nie słuchał.

