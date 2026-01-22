Prymitywny atak. Gasiuk-Pihowicz nazwała Mateckiego "Szmateckim". Dlaczego poseł PiS nie odpisał? "Tak samo nie odpisuję Murańskiemu"

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz w obrzydliwy sposób zaatakowała posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, wulgarnie przekręcając jego nazwisko i nazywając go „Szmateckim”. „Tak samo nie odpisuję Jackowi Murańskiemu, a Kamila Gasiuk-Pihowicz to jest taka ‘postać znana’ tylko, że w spódnicy. Ten sam poziom, nie będę się do tego poziomu zniżać” - zareagował na jej wpis Matecki.

Obrzydliwy wpis pojawił się w mediach społecznościowych Kamili Gasiuk-Pihowicz.

ZAPYTANIE EUROPOSELSKIE do posła Szmateckiego: Czy podczas narady w Jeruzalu, gdy z resztą grupy przestępczej dzieliliście pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, był Pan zwolennikiem zakupu kampera dla fundacji żony kolegi?

— pytała, wulgarnie zmieniając nazwisko posła Dariusza Mateckiego.

Odpowiedź Mateckiego

Pod wpisem nie pojawił się komentarz Dariusza Mateckiego. W końcu na swoim profilu wyjaśnił on, że nie zamierza wchodzić w dyskusję z wulgarną posłanką KO.

Kamila Gasiuk-Pihowicz wulgarnie wyzywa mnie na Twitterze i ludzie pytają mnie, dlaczego jej nie odpisuję

— zauważył.

Tak samo nie odpisuję Jackowi Murańskiemu, a Kamila Gasiuk-Pihowicz to jest taka „postać znana” tylko, że w spódnicy. Ten sam poziom, nie będę się do tego poziomu zniżać

— wskazał, przypominając to, jak premier Donald Tusk podczas kampanii wyborczej, próbując uwiarygodnić medialne ataki na prezydenta Karola Nawrockiego, powołał się w Polsat News na doniesienia wulgarnego patocelebryty, znanego z konfabulacji, Jacka Murańskiego.

