Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że już niebawem spotka się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. „Myślę, że w najbliższy weekend”. Na konferencji prasowej kończącej jego udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Nawrocki poinformował, że nie ma planów złożenia wizyty w Kijowie w związku z rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Spotkanie z Zełenskim miałoby odbyć się „przy okazji innego formatu”.
Prezydent podczas czwartkowego briefingu został zapytany, czy rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę może być okazją do jego wizyty w Kijowie.
CZYTAJ TAKŻE: Kończy się udział prezydenta w Forum w Davos. Nawrocki o spotkaniu z Trumpem: Potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy
Ja całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend
— odpowiedział Nawrocki.
Dodał, że „nie ma takich planów, aby jechać do Kijowa czy na Ukrainę” w związku z rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która będzie miała miejsce 24 lutego.
„W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi”
Prezydent zaznaczył ponadto, że kwestia wojny między Ukrainą i Rosją, która „jest dla Polski najbardziej istotną kwestią pod względem bezpieczeństwa”, była jednym z tematów jego rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Nawrocki podkreślił, że dla Polski bardzo ważnym jest, aby wojna między Ukrainą i Rosją zakończyła się trwałym porozumieniem.
W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi. Dla Polski pokój, który będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej, ataku za 5, 10, 15 lub 20 lat, nie jest (…) dobrym rozwiązaniem
— dodał.
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział rychłe spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, prawdopodobnie w najbliższy weekend, choć nie planuje wizyty w Kijowie z okazji rocznicy inwazji Rosji. Podkreślił też, że nie ufa Władimirowi Putinowi i że Polska potrzebuje trwałego pokoju, który realnie zwiększy bezpieczeństwo.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751313-spotkanie-prezydentow-nawrockiego-i-zelenskiego-juz-w-weekend
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.