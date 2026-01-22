Koniec z "osobą murarską"? PiS złożyło projekt ustawy, "który usuwa ideologiczne zapisy z ogłoszeń o pracę". "Stop bzdurom z Brukseli!"

"Stop bzdurom z Brukseli!" PiS złożyło projekt ustawy, "który usuwa ideologiczne zapisy z ogłoszeń o pracę". Na zdjęciu robotnicy na placu budowy / autor: Fratria/X-PiS (screen)
Od grudnia pracodawcy muszą stosować absurdalne przepisy przy rekrutacji. Nie mogą określać płci poszukiwanego pracownika i muszą stosować neutralność. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że złożyło projekt ustawy, która usunie ten zapis. „Walczymy z absurdem” - poinformowała partia za pośrednictwem portalu X.

Z powodu nowelizacji Kodeksu pracy, która ma „ograniczać dyskryminację” w rekrutacji od 24 grudnia 2025 r. pracodawcy muszą stosować neutralne płciowo nazwy stanowisk w ogłoszeniach o pracę.

PiS poinformowało o podjęciu odpowiednik kroków w celu uchylenia idiotycznego przepisu.

Walczymy z absurdem. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy, który usuwa ideologiczne zapisy z ogłoszeń o pracę. Stop bzdurom z Brukseli!

— czytamy we wpisie na portalu X.

