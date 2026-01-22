„W Davos zgodnie z rządową rekomendacją” - napisał premier Donald Tusk na platformie X. Nawiązał w ten sposób do zainaugurowanej dziś przez prezydenta USA Donalda Trumpa w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego Rady Pokoju. Szef polskiego rządu podkreślił, że stały osobisty kontakt z prezydentem Karolem Nawrockim w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty. Tusk nie uczestniczy w spotkaniu światowych liderów w Szwajcarii, ponieważ przebywa na urlopie w Dolomitach. Szef Biura Polityki Międzynarodowej przy prezydencie RP, Marcin Przydacz, podkreślił, że otoczenie głowy państwa potrzebuje „więcej czasu, informacji i więcej analiz, aby móc podjąć finalnie dobrą decyzję”. „Oczywiście kwestie prawne w zgodzie z polską konstytucją i polskim ustawodawstwem” - zaznaczył, przypominając, że tego rodzaju umowa musi być ratyfikowana przez prezydenta, jak również - uzyskać zgodę Sejmu.
Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele 19 innych państw podpisali dziś w Davos dokument założycielski stworzonej przez amerykańskiego przywódcę Rady Pokoju. Wśród członków-założycieli był tylko jeden przywódca kraju członkowskiego UE - premier Węgier Viktor Orban.
CZYTAJ TAKŻE: Rada Pokoju zainaugurowana! Podpisano dokument założycielski. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele 19 państw
Tusk: Zgodnie z rządową rekomendacją
W Davos zgodnie z rządową rekomendacją
— napisał dzisiaj na platformie X premier Tusk.
Przekonywał, że bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami.
Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty
— dodał szef rządu.
Przydacz: Potrzebujemy więcej czasu, informacji, analiz
Potrzebujemy więcej czasu, informacji i analiz, aby podjąć finalnie dobrą decyzję w sprawie Rady Pokoju w zgodzie z polską konstytucją i polskim ustawodawstwem
— poinformował dziś w rozmowie z RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Jak informował wczoraj prezydencki minister, zaproszony do Rady Karol Nawrocki potwierdził swoją obecność na dzisiejszym spotkaniu w Davos, ale - jak zaznaczył, do złożenia podpisu w sensie prawnym nie dojdzie. Jak zaznaczył, Polska nie rozpocznie procesu wchodzenia do Rady Pokoju, ale wyraża pewne zainteresowanie samą inicjatywą.
W czwartek szef BPM został zapytany w radiu RMF FM, czy wpisanie Polski do protokołu Rady Pokoju coś oznacza, czy jest to tylko symboliczny gest.
Według ministra, pomimo tego, że prezydent Nawrocki „nie będzie podpisywał protokołu i składał żadnych formalnych deklaracji (…) obecność na samej uroczystości jest formą politycznego zainteresowania tą tematyką i formą współpracy z Amerykanami wokół Bliskiego Wschodu”.
Natomiast potrzebujemy tutaj więcej czasu, informacji i więcej analiz, aby móc podjąć finalnie dobrą decyzję
— zaznaczył.
Oczywiście kwestie prawne w zgodzie z polską konstytucją i polskim ustawodawstwem
— podkreślił.
Jak przypomniał, aby umowa mogła wejść w życie, musi być ratyfikowana przez prezydenta za zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie.
A więc musi się tutaj wypowiedzieć Sejm, a jak wszyscy wiemy, potrzeba na to więcej czasu
— dodał.
Przydacz potwierdził, że Kancelaria Prezydenta otrzymała stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie protokołu. -
Po kilku dniach rzeczywiście (otrzymaliśmy) kilkuzdaniowe stanowisko, w którym MSZ mówi, że to (…) ciekawa inicjatywa. Gdybyśmy my w ten sposób prowadzili politykę zagraniczną, nie dałoby się podjąć żadnej decyzji. Rząd zrobił w tej sprawie unik, bowiem chciał to zrzucić na Kancelarię Prezydenta
— zaznaczył.
Minister podkreślił, że wczorajsza rozmowa Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem „była bardzo dobra”. Poinformował, że podczas rozmowy „padły twarde deklaracje”.
Nie ma żadnej zmiany polityki amerykańskiej. Prezydent potwierdza gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i fakty stanowienia wojsk w Polsce
— dodał Przydacz.
Jak dodał, Polska może „czuć się bezpieczna”.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk poinformował, że Polska działa „zgodnie z rządową rekomendacją” wobec inicjatywy Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa, podkreślając współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta zaznacza, że Polska na razie nie przystępuje do Rady, potrzebując więcej analiz i czasu, a ewentualna decyzja wymagałaby zgody prezydenta i Sejmu.
CZYTAJ TAKŻE: Kończy się udział prezydenta w Forum w Davos. Nawrocki o spotkaniu z Trumpem: Potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751311-rada-pokoju-tusk-nie-wytrzymal-zgodnie-z-rekomendacja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.